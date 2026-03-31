Giải trí

Ốc Thanh Vân khen ngợi "hồng hài nhi" Trần Ngọc Vàng

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - NSƯT Ốc Thanh Vân hóa thân cô vợ Việt Kiều có phong cách diêm dúa của nhân vật Chí do Trần Ngọc Vàng thủ diễn.

NSƯT Ốc Thanh Vân vào vai nữ Việt kiều, Trần Ngọc Vàng hóa thân vai chồng cô

Đoàn phim "Heo năm móng" có buổi giao lưu, giới thiệu dự án chiều ngày 31-3 tại TP HCM. 

Ê-kíp phim gồm đạo diễn LưuThành Luân, giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, nghệ sĩ Thanh Thủy, Lê Nam, Huỳnh Kiến An, Võ Tấn Phát, Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng, Tủn Cùi Bắp…

NSƯT Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer Trúc Nguyễn sánh đôi cùng "hồng hài nhi" Trần Ngọc Vàng. "Chị làm vợ em cũng cũng phải không? Chị trông cũng được phải không?" - nữ nghệ sĩ dí dỏm hỏi "chồng trẻ màn ảnh rộng", khiến không khí giao lưu trở nên vui vẻ hơn.

Theo NSƯT Ốc Thanh Vân, cô nhận vai diễn vì quý mến tài năng của đạo diễn Lưu Thành Luân, Võ Thanh Hòa và ê-kíp sản xuất. Sau khi đọc kịch bản, cô nhận thấy vai diễn của mình có điểm nhấn, có những điều sáng tạo được ở tư cách một diễn viên. 

Cô cũng trải lòng muốn trở lại màn ảnh rộng sau thời gian dài tạm dừng công việc nghệ thuật. Cả gia đình cô đã sang Úc định cư và quay lại Việt Nam sinh sống từ tháng 12 năm 2024.

NSƯT Ốc Thanh Vân và "hồng hài nhi" Trần Ngọc Vàng

Cả hai vào vai vợ chồng

Giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa (bìa phải) phát biểu tại giao lưu

"Tôi đi quay với trạng thái tập trung hoàn toàn dù lúc đó mới từ Úc về tất bật sắp xếp lại cuộc sống, quản lý việc kinh doanh và trở lại với sân khấu kịch. Công việc kinh doanh, lịch tập kịch, lịch diễn quay đêm nhiều khiến tôi có chút "đuối" nhẹ. 

Tuy nhiên, tôi cũng nhiều dành thời gian suy nghĩ nhân vật của mình, cái chuẩn bị nhiều nhất là lời thoại cho hợp lý nhất. Người giúp tôi chỉnh lại lời thoại là các con nên đảm bảo thoại hợp thời, đời thường, hợp với tâm lý giới trẻ vì khoảng cách thế hệ đã thu hẹp" - NSƯT Ốc Thanh Vân tâm sự.

Cô nói thêm đã phải tập gym và yoga liên tục để có thể mặc trang phục thời trang, khoe thân hình cuốn hút, hợp với vai vợ của mỹ nam trẻ tuổi Trần Ngọc Vàng. Cô còn phải nhuộm da cho đen để phù hợp với tạo hình nhân vật.

"Trước đó, tôi và Vàng có biết nhau nhưng hai chị em chưa từng làm việc chung. Thời gian làm việc chung rất quan trọng vì có sự kết nối. Thế nên, chúng tôi phải làm việc với nhau nhiều. May mắn, Vàng rất hợp tác và cũng cực kỳ thông minh. Trong phim có những cảnh nặng tâm lý. 

Trước đó, chúng tôi ngồi ở hành lang và tôi đã mở một lớp dạy tâm sinh lý hôn nhân gia đình cho Vàng vì em ấy chưa từng trải qua tình huống như thế còn tôi đã ở trong hôn nhân lâu năm, hiểu nhiều về mâu thuẫn vợ chồng liên quan đến chuyện con cái, tiền bạc, chưa kể còn phông nền giáo dục, môi trường lớn lên. Vàng nghe, hiểu và tương tác lại rất tốt. 

Tôi mừng vì trong dự án gặp người bạn diễn không chỉ tôn trọng mình mà còn rất cầu thị. Ngược lại, khi Vàng đề xuất ý tưởng cho cảnh chung thì tôi lắng nghe và cả hai cùng trao đổi lại với đạo diễn" - NSƯT Ốc Thanh Vân kể.

Ốc Thanh Vân chia sẻ

Diễn viên Trần Ngọc Vàng cho biết Chí là vai diễn khá thú vị vì nó cho anh nhiều thử thách mà bản thân chưa từng trải qua.

Khám Phá Văn Hóa Đặc Sắc Nam Bộ: Những Điệu Múa Thờ Phượng Gợi Cảm và Bình An

Buổi giao lưu mở đầu bằng sân khấu văn hóa đậm chất Nam Bộ với các điệu múa được dành riêng cho việc thờ phượng và cầu bình an thường thấy trong đời sống tín ngưỡng của người miền Tây nói chung, người Khmer nói riêng như: Múa Bóng Rỗi, Múa Chằn.

Các màn trình diễn thời điểm mở màn

Võ Tấn Phát vào vai một TikToker nổi tiếng có kênh tâm linh

Ê-kíp sản xuất phim bật mí sau phim "Heo năm móng" sẽ tiếp tục thực hiện hai dự án là "Thần Trùng" - nói về việc trùng tang và "Lốt" - hình tượng linh xà và đề cập về đạo mẫu ở miền Bắc.

"Heo năm móng" lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian huyền bí nhất về linh dị heo 5 móng ở miền Tây, nhằm làm bật lên thông điệp mang tính xã hội. Câu chuyện theo chân Khải (Võ Tấn Phát đóng) - một TikToker theo đuổi nội dung về tâm linh và người đứng sau kênh "Người Chết Kể Chuyện". Được sự gợi ý, anh lên đường đến miếu Ông Tà.

Và trong một lần đi tìm nội dung thu hút cho kênh, cũng như nghĩ đủ mọi cách để câu kéo người xem, Khải cùng cộng sự của anh vô tình "đánh thức" truyền thuyết Cô Năm Hợi. Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến khiến Khải rơi vào vòng xoáy nghiệp quả khiến anh phải đối đầu với Chí (Trần Ngọc Vàng đóng) - một người đàn ông hết lòng vì gia đình.

Phim ra rạp từ ngày 24-4, tham gia đường đua phim mùa Lễ Giỗ Tổ và 30-4.

giao lưu Trần Ngọc Vàng NSƯT Ốc Thanh Vân hồng hài nhi Heo năm móng
