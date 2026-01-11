NSƯT Ốc Thanh Vân: Sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn

Ở NSƯT Ốc Thanh Vân, người ta luôn thấy một nguồn năng lượng dồi dào, bền bỉ. Chị là mẫu nghệ sĩ đa năng đúng nghĩa: diễn kịch, đóng phim, làm MC, ca hát, dạy thể dục nhịp điệu… ở vai trò nào cũng để lại dấu ấn.

Nặng tình với sân khấu

Vừa phúc khảo xong vở hài kịch "Tương đối rối tương phùng" tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, đã thấy chị ở Hải Phòng làm MC chương trình "Mái ấm gia đình Việt" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp. Chị cười: "Có việc để làm, để hòa vào không gian văn hóa cả nước, tôi vui và thấy có thêm năng lượng tích cực".

Nhưng có lẽ, sân khấu vẫn là nơi giữ NSƯT Ốc Thanh Vân lâu nhất, sâu nhất, như một mạch ngầm không bao giờ cạn. Tôi còn nhớ lần ghé thăm chị tại TP Melbourne (Úc), chị nói nhớ sân khấu kinh khủng nhưng vì phải sang đây để lo cho các con du học, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm với gia đình. Và đến hôm nay, Ốc Thanh Vân đã trở về nước và lại gắn bó với Sân khấu Kịch Hồng Vân - nơi đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chị.

Sự trở lại không ồn ào nhưng bền bỉ và đầy nội lực, như cách chị lựa chọn: đi chậm, đi chắc, và đi bằng đam mê thật sự. "Vì yêu sân khấu nên dù thế nào tôi cũng phải quay về. Hồi đó sang Úc lo cho các con du học, mỗi lần có dịp về nước vài tuần, tôi đều báo chị Hồng Vân và sắp lịch để tôi diễn vài suất, phần nào vơi đi nỗi nhớ khán giả" - chị chia sẻ

NSƯT Ốc Thanh Vân (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đánh thức cảm xúc và tư duy khán giả

Dấu ấn nổi bật nhất trong năm qua chính là Huy chương Vàng mà Ốc Thanh Vân giành được với vai chính trong vở "Nguyệt Hạ" của cố tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn NSND Hồng Vân tại Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần VI - 2025 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức ở Ninh Bình, TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội.

Đó là giải thưởng nghề nghiệp, ghi nhận một hành trình dấn thân nghiêm túc của chị và ê-kíp khi đến với kịch thử nghiệm - một địa hạt không dễ chinh phục, đòi hỏi cả bản lĩnh nghề lẫn chiều sâu tư duy.

NSƯT Ốc Thanh Vân cho biết kịch thử nghiệm giúp sân khấu tìm lại khả năng đánh thức cảm xúc và tư duy của khán giả trẻ. Với chị, kịch thử nghiệm không phải là thứ gì đó xa lạ hay "làm cho có phong trào". Trái lại, nó là một nhu cầu rất thật của sân khấu hôm nay. "Chúng ta đang phải tìm cách tiếp cận lại khán giả trẻ, những người đã quen với nhịp sống nhanh, với rất nhiều loại hình giải trí mới. Kịch thử nghiệm mở ra cho chúng ta một hướng đi khác: thử nghiệm những hình thức, ngôn ngữ và cách tiếp cận mới để đánh thức cảm xúc, mở rộng nhận thức của khán giả, chứ không đơn thuần là kể một câu chuyện theo trình tự quen thuộc"- chị nói.

NSƯT Ốc Thanh Vân bày tỏ: "Ở Nguyệt Hạ, không khai thác diễn xuất theo hướng hiện thực tâm lý quen thuộc, mà đi vào ngôn ngữ biểu hiện: cảm xúc được đẩy lên, nhịp điệu được tạo hình, động tác có tính phóng đại, hình thể và thậm chí cả lời thoại cũng mang sắc thái cường điệu. Cách tiếp cận này đã giúp tôi chạm đến những cảm xúc rất thật, rất sâu khi diễn. Đó không phải là thứ cảm xúc "diễn cho giống", mà là cảm xúc được đánh thức từ bên trong, rồi đi ra bằng hình thể, nhịp điệu, hơi thở và trạng thái".

NSƯT Ốc Thanh Vân (phải) và diễn viên Bùi Công Danh trong vở “Nguyệt Hạ”. Ảnh: THANH HIỆP

Ngôi sao "hút" khán giả

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, NSƯT Ốc Thanh Vân sẽ xuất hiện liên tục trên sàn diễn Kịch Hồng Vân với 4 vở, và đặc biệt đều đảm nhận vai chính: "Bắt cá 3 tay", "Ảnh ảo", "3D Cung tâm kế" và "Tương đối rối tương phùng". Đây là những vở kịch mang màu sắc hài - xã hội, nhưng phía sau tiếng cười là những thông điệp giáo dục về gia đình, về cách con người đối diện với những "mê lộ" của đời sống hiện đại.

Với Sân khấu Kịch Hồng Vân, chị thực sự là một "ngôi sao hút khán giả" - một cái tên bảo chứng cho phòng vé bởi chất lượng diễn xuất. Trong sự nghiệp sân khấu của mình, không thể không nhắc đến "Người vợ ma" - vở diễn ăn khách bền bỉ suốt nhiều năm. Vai diễn trong vở kịch này đã trở thành "vai để đời" của Ốc Thanh Vân, ghi dấu tên tuổi chị với dòng kịch kinh dị - tâm lý, nơi chị cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt giữa ranh giới mong manh của sợ hãi, bi kịch và tình cảm rất người.

Giải Mai Vàng - điểm hẹn đáng nhớ

Năm 2026 mở ra với Ốc Thanh Vân bằng nhiều dự án mới, trong đó có một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt: lần đầu tiên chị tham gia biểu diễn trong Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra tối 29-1 tại Nhà hát Thành phố, truyền hình trực tiếp trên VTV9 và các nền tảng số của Báo Người Lao Động.

"Giải Mai Vàng luôn mang lại nguồn năng lượng sáng tạo cho văn nghệ sĩ. Tôi biết ơn hành trình 31 năm qua của giải, khi Mai Vàng luôn là nguồn động viên lớn cho những người lao động nghệ thuật nghiêm túc" - Vân bộc bạch.

Chị sẽ góp mặt trong tiết mục mở màn "Ngày xuân Mai Vàng tươi thắm" (sáng tác nhóm TDB), biểu diễn cùng NSƯT Lê Thiện, NSƯT Minh Nhí, diễn viên Huỳnh Quý và các rapper: Huy Trường, Châu Nhật Tín, Hoàng Trung Anh, Văn Hậu, La Trần Đức Thiện. Chia sẻ về sự kiện này, Ốc Thanh Vân không giấu được phấn khởi: "Giải Mai Vàng là ngày hội lớn của giới văn nghệ sĩ cả nước, một nhịp cầu xuân rất đẹp để nghệ sĩ được gặp công chúng, được nhắc nhớ rằng lao động nghệ thuật nghiêm túc luôn được trân trọng". Với chị, việc đứng trong một tiết mục mở màn của Giải Mai Vàng không chỉ là vinh dự, mà còn là một cách "mở cửa năm mới" đầy cảm hứng.

Nhìn lại hành trình đã qua và những dự định phía trước, có thể nói Ốc Thanh Vân đang ở độ chín của nghề: đủ trải nghiệm để sâu sắc, đủ năng lượng để bứt phá và đủ bình thản để đi đường dài.

NSND Hồng Vân nhận xét: "Ốc Thanh Vân là kiểu nghệ sĩ không chấp nhận đứng yên. Ở mỗi chặng đường, chị luôn tự đặt ra thử thách mới, và chính tinh thần giúp Ốc duy trì phong độ cũng như sức hút rất riêng trong lòng khán giả".

Trong "Nguyệt Hạ", Ốc Thanh Vân tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa hai hệ mỹ cảm Á Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nội tâm tĩnh lặng và hình thức biểu đạt giàu tính ước lệ. Vai diễn không phô trương kỹ thuật, mà chinh phục người xem bằng chiều sâu cảm xúc và sự tiết chế đầy ý thức của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều tầng cung bậc nghề nghiệp.



