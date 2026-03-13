Ollie Watkins tỏa sáng, Aston Villa chiếm lợi thế tại Europa League

Chiến thắng hết sức chật vật nhưng xứng đáng ngay trên đất Pháp giúp Aston Villa nắm lợi thế trước Lille sau cuộc đối đầu rạng sáng 13-3. Đại diện nước Anh chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng trên mọi đấu trường bằng màn tăng tốc kịp thời tại Europa League.



Cuộc chiến đôi bên căng thẳng ở khu vực giữa sân

Đúng với tính chất loại trực tiếp, hiệp một trận đấu trên sân Stade Pierre-Mauroy diễn ra với sự thận trọng của đôi bên. Lille — đội thắng 3/4 trận gần nhất trước đó — chủ động kiểm soát bóng nhưng bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ Villa. Ngược lại, đội khách cũng không tỏ ra sắc bén dù có trọn một tuần nghỉ ngơi chuẩn bị.

Khán giả trên sân phải chờ tới phút 40 mới chứng kiến pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, khi Morgan Rogers sút xa vọt xà cầu môn chủ nhà. Trước giờ nghỉ, tình huống đáng kể duy nhất là cú "nã đại bác" của Romain Perraud buộc thủ môn Emiliano Martínez phía Aston Villa phải đổ người cản phá. Ngoài pha bóng này, hai thủ môn gần như không phải làm việc trong 45 phút đầu.

Cựu sao Chelsea Olivier Giroud đánh đầu, bị thủ môn Martinez cản phá

Thế trận không cải thiện bao nhiêu sau giờ nghỉ. Cơ hội tiếp tục khan hiếm, với một cú sút thiếu chính xác khác của Rogers là tình huống đáng chú ý nhất trong khoảng đầu hiệp hai. Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ đã đến ở phút 61.

Từ một đường chuyền dài mang tính "cầu may" của trung vệ Ezri Konsa, tiền vệ thấp bé Emiliano Buendía bất ngờ đánh đầu nối, tạo điều kiện để Ollie Watkins băng xuống đánh đầu qua tay thủ môn Berke Özer, mở tỉ số cho Villa.

Ollie Watkins ghi bàn đầu tiên tại Europa League mùa này

Chỉ ít phút sau, đội bóng Anh suýt nhân đôi cách biệt khi cú cứa lòng ngoài vòng cấm của Amadou Onana dội xà ngang. Bị dẫn bàn, Lille cầm bóng nhiều hơn trong phần còn lại nhưng tấn công thiếu ý tưởng. Cơ hội rõ rệt hiếm hoi đến từ cú sút của Matias Fernandez-Pardo, song Emiliano Martínez vẫn kịp đẩy bóng cứu thua.

Lille gặp bất lợi trước màn tái đấu trên đất Anh

Hàng thủ Villa thi đấu tập trung, bảo vệ thành quả tương đối nhàn nhã cho đến tiếng còi mãn cuộc. Chiến thắng 1-0 trên sân khách giúp Aston Villa tự tin hơn trước trận lượt về tại Villa Park tuần tới. Trong khi đó, Lille rơi vào tình thế khó khăn khi chỉ thắng 2 trong 9 trận sân nhà gần nhất và lần đầu tiên thua hai trận liên tiếp trước khán giả nhà. Đại diện Ligue 1 buộc phải cải thiện đáng kể khả năng tấn công nếu muốn lật ngược tình thế tại Birmingham và giành vé vào tứ kết