Hoa hậu Toàn cầu 2023 (Miss Global 2023) ồn ào kiện tụng

Cụ thể trong đơn gởi giới truyền thông, tổ chức Hoa hậu Toàn cầu (Miss Global Organization, LLC ("MGO") có địa chỉ tại 11101 Condor Ave. Fountain Valley, California 92708, United States, là đơn vị sở hữu hợp pháp bản quyền Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu (Miss Global) cho biết cuộc thi Miss Global là sự kiện được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau như Philippines, Mỹ, Mexico, Indonesia.

Tổ chức chủ quản Hoa hậu Toàn cầu lên tiếng

Năm nay là năm đầu tiên Cuộc thi Miss Global được tổ chức tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 10 năm cuộc thi này chính thức ra đời. Đây thực sự là sự kiện đầy ý nghĩa đối với MGO, do đó MGO đã và đang nỗ lực hết mình vì sự thành công của sự kiện.



Liên quan đến tranh chấp giữa MGO và Công ty TNHH Le Nom Việt Nam ("Le Nom"), về việc tổ chức cuộc thi Miss Global 2023, MGO khẳng định: "Do Le Nom đã vi phạm nghĩa vụ quan trọng của mình và không thiện chí hợp tác với MGO theo "Thỏa thuận Đăng cai Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023-2028" đã ký kết giữa hai bên.

MGO đã chính thức thông báo chấm dứt "Thỏa thuận với Le Nom", và theo đó chấm dứt việc cấp phép cho Le Nom đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023-2028 tại Việt Nam".

Theo MGO, giấy phép mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho Le Nom vào ngày 6-10-2022 để tổ chức "Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023" tại TP HCM đã hết hạn từ khoảng giữa tháng 6-2023.

Vì vậy "Le Nom không còn được nắm giữ Giấy phép đối với cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023-2028 cũng như không còn quyền tổ chức cuộc thi này.

Do đó, Le Nom không còn được phép sử dụng danh nghĩa hay thay mặt MGO để làm việc với đối tác; và/hoặc sử dụng bộ nhận diện thương hiệu, nhãn hiệu, các thông tin và tài liệu khác của MGO; và/hoặc không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác với tư cách là bên đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu" - đại diện MGO khẳng định.

Tổ chức Hoa hậu Toàn cầu (Miss Global) khẳng định Le nom đã vi phạm hợp đồng

Sau khi thông báo rút lại giấy phép tổ chức đã cấp cho Le Nom, MGO đã cấp phép cho Công ty TNHH First Face ("First Face") để đại diện cho MGO và cùng hợp tác tổ chức vòng bán kết Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2023, diễn ra từ ngày 3-1-2024 đến ngày 13-1-2024.

Ngày 5-12-2023, First Face đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức vòng bán kết Hoa hậu Toàn cầu tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho vòng bán kết Cuộc thi "Hoa hậu Toàn cầu 2023 - Miss Global 2023" tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã được MGO và First Face phối hợp hoàn tất.

MGO khẳng định rằng sự kiện này sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch và nội dung được cấp phép, mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào. Do đó, MGO đề nghị quý đơn vị cảnh giác đối với bất kỳ thông tin thất thiệt nào không phải do MGO và/hoặc First Face đưa ra.

Hoa hậu, á hậu của Miss Global

MGO cho rằng Le Nom đã cung cấp một số thông tin sai lệch liên quan đến MGO và Cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu thời gian gần đây. Vì vậy, thông qua công ty luật đại diện của mình tại Việt Nam, MGO đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xem xét và xử lý các hành vi thiếu chuẩn mực của Le Nom.