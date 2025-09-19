HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động

Tin - ảnh: Phúc Nguyên

(NLĐO)- Nhiều người thân ruột thịt của 2 nạn nhân đã trực tiếp tham gia bán 2 bé gái sang Trung Quốc

Ngày 19-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm", TAND khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt tổng cộng hơn 93 năm tù đối với 11 bị cáo.

Ông bà ngọai và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà

Trong đó, bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) - được xác định là cầm đầu đường dây – lãnh 22 năm tù về 2 tội danh "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi". 10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tháng tù đến 22 năm tù vì các tội "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Thảo có chồng người Trung Quốc và thường xuyên qua lại Việt Nam thông qua môi giới hôn nhân. Lợi dụng điều này, Thảo cùng các đồng phạm đã đưa nhiều phụ nữ, trong đó có T.M.P. (13 tuổi) và T.D.M. (15 tuổi), sang Trung Quốc bán làm vợ.

Đầu tháng 8-2023, P. và M. bị đưa lên TP HCM, sau đó ra Hà Nội rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, P. và M. được đưa về nhà chồng Thảo ở tỉnh Phúc Kiến. Gia đình em P. nhận 150 triệu đồng, gia đình em M. nhận 200 triệu đồng.

Điều khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc là việc ngoài Thảo, nhiều người thân ruột thịt của 2 nạn nhân cũng trực tiếp tham gia gồm: mẹ ruột, ông bà ngoại, cha dượng, dì và dượng.

Trong thời gian ở Trung Quốc, P. bị công an sở tại phát hiện cư trú bất hợp pháp nên ngày 20-4-2024 được trao trả về Việt Nam. Riêng em M. đến nay vẫn chưa được đưa về nước, tung tích chưa xác định.

Ngoài ra, tháng 6-2023, Thảo còn đưa chị T.T.T.L. (24 tuổi; ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) sang Trung Quốc. Nạn nhân bị bán nhiều lần để Thảo lấy 200 triệu đồng. Bị hành hạ, chị L. cầu cứu công an Trung Quốc nên ngày 15-3-2024 được trao trả về Việt Nam.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Kiên quyết đẩy lùi tội phạm mua bán người

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Kiên quyết đẩy lùi tội phạm mua bán người

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình kêu gọi mọi người chung tay phối hợp để đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi đời sống, xã hội.

Nghẹt thở những cuộc giải cứu nạn nhân mua bán người

(NLĐO) - Công an đã tìm cách kết nối, hướng dẫn những nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài rồi thông qua các tổ chức, cá nhân để giải cứu họ

Đề xuất nghiêm cấm "thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai"

(NLĐO)- Tình trạng mua bán bào thai nhằm mục đích mua bán đứa trẻ sau khi được sinh ra đang là thực tế đáng lo ngại

tỉnh cà mau vượt biên trái phép mua bán người Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo