Pháp luật

Ông chủ người Nigeria ở TP HCM trục lợi lao động đồng hương

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Khi công an vào kiểm tra công ty, 6 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hợp đồng lao động hay giấy phép lưu trú.

Ngày 15-9, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Okafor Anthony Chukwudi (SN 1974, quốc tịch Nigeria) và Phạm Vũ Ý Nhi (SN 1984, quê TP HCM) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Theo kết quả điều tra, ngày 14-8-2024, Công an quận 12 (cũ) kiểm tra Công ty TNHH Multi-Hands, tại địa chỉ 79/3 Phan Văn Hớn, quận 12, phát hiện 6 người nước ngoài quốc tịch Nigeria đang làm việc tại đây mà không xuất trình được giấy tờ tùy thân, hợp đồng lao động hay các giấy tờ liên quan đến lao động. Trong số này, nhiều người đã quá hạn lưu trú từ vài chục ngày đến hơn 2.000 ngày.

Ông chủ người Nigeria ở TP HCM bị xử phạt vì Tổ chức lao động trái phép - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Công ty Multi-Hands do Phạm Vũ Ý Nhi đăng ký thành lập vào ngày 9-8-2024 với vốn điều lệ 1,2 tỉ đồng. Đến ngày 29-11-2023, Anthony góp thêm 3 tỉ đồng, chiếm 71,4% vốn điều lệ và trở thành giám đốc đại diện pháp luật công ty.

Tại cơ quan điều tra, Anthony khai nhận từ tháng 12-2023 đến tháng 4-2024, ba công dân Nigeria là Ikpo Chidiebere Simon, Stanley Achusim Chidera và Ugorji Eberechi đến xin việc làm tại công ty. Anthony biết Ikpo đã hết hạn thị thực, còn Stanley và Ugorji không có giấy tờ hợp pháp, nhưng vẫn đồng ý nhận vào làm việc, không ký hợp đồng lao động. Mục đích là để tận dụng sức lao động với mức tiền công thấp hơn người Việt và hoàn thành các công việc nặng nhọc. Anthony còn cho phép nhóm lao động này ngủ lại công ty những ngày làm việc muộn.

Đối với hai người khác là Egor và Onwuma, trước đó Anthony từ chối nhận vào làm, nhưng khi họ quay lại và được Ikpo đồng ý nhận, Anthony mới biết sự việc khi cơ quan chức năng kiểm tra. Hai người còn lại, Akwuobi và Obiakor, được Anthony hỗ trợ hoàn thiện thủ tục nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam để chờ lập công ty riêng.

Phạm Vũ Ý Nhi khai nhận trực tiếp đưa tiền cho Anthony trả lương cho nhóm lao động, đồng thời biết rõ ba người Ikpo, Stanley và Ugorji đang cư trú bất hợp pháp nhưng vẫn đồng ý để họ ở lại và làm việc nhằm mục đích tư lợi, trong đó Nhi hưởng lợi 6,3 triệu đồng.

Xem xét hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Okafor Anthony Chukwudi 3 năm 6 tháng tù, Phạm Vũ Ý Nhi 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".


Lãnh án vì tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Lãnh án vì tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

(NLĐO)- Hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép giữa tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định về quản lý hành chính đối với người nước ngoài tại TP HCM.

Đà Nẵng: Bắt giam một người Trung Quốc vì ở lại Việt Nam trái phép

(NLĐO) – Bị yêu cầu xuất cảnh vì hết hạn thị thực du lịch, đối tượng người Trung Quốc cùng bạn gái từ Hải Phòng vào Đà Nẵng để tìm cách trốn ở lại Việt Nam.

CLIP: Khoảng 100 công an khám xét quán karaoke lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Việc cảnh sát khám xét quán karaoke Venus – một trong những quán karaoke lớn ở Quảng Ngãi được bắt đầu từ hơn 0 giờ ngày 15-9.

