CLIP: Khoảng 100 công an khám xét quán karaoke lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi

Rạng sáng 15-9, khoảng 100 công an thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, ập vào quán karaoke Venus – một trong những quán karaoke và massage lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi.

Công an phong tỏa quán karaoke Venus

Việc khám xét quán karaoke Venus trên đường Tôn Đức Thắng bắt đầu từ hơn 0 giờ ngày 15-9. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Tại hiện trường, cảnh sát 113, cơ động chia làm nhiều lớp phong tỏa quán karaoke. Phía ngoài, CSGT điều tiết xe qua lại, hạn chế ùn tắc.

Cứ khoảng 10-15 phút, công an lại áp giải một nhóm người ra ngoài. Trong đó có nhiều thanh niên xăm trổ và các nữ tiếp viên của quán. Họ sau đó bị đưa lên ôtô, chở về trụ sở công an.

Theo một nguồn tin, lực lượng chức năng đưa hơn 50 người liên quan về trụ sở làm việc. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều vật dụng, khám xét một số ôtô đậu ngoài khuôn viên quán, trong đó có nhiều xe biển số Đà Nẵng.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố thông tin vi phạm của karaoke Venus và những người liên quan.