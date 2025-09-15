CLIP: Khoảng 100 công an khám xét quán karaoke lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Khoảng 100 công an khám xét quán karaoke lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) - Việc cảnh sát khám xét quán karaoke Venus – một trong những quán karaoke lớn ở Quảng Ngãi được bắt đầu từ hơn 0 giờ ngày 15-9.

Rạng sáng 15-9, khoảng 100 công an thuộc nhiều lực lượng đã phong tỏa, ập vào quán karaoke Venus – một trong những quán karaoke và massage lớn nhất nhì ở Quảng Ngãi.

- Ảnh 1.

Công an phong tỏa quán karaoke Venus

Việc khám xét quán karaoke Venus trên đường Tôn Đức Thắng bắt đầu từ hơn 0 giờ ngày 15-9. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

- Ảnh 2.

Công an phong tỏa quán karaoke Venus

Tại hiện trường, cảnh sát 113, cơ động chia làm nhiều lớp phong tỏa quán karaoke. Phía ngoài, CSGT điều tiết xe qua lại, hạn chế ùn tắc.

Cứ khoảng 10-15 phút, công an lại áp giải một nhóm người ra ngoài. Trong đó có nhiều thanh niên xăm trổ và các nữ tiếp viên của quán. Họ sau đó bị đưa lên ôtô, chở về trụ sở công an.

Công an phong tỏa quán karaoke Venus

Theo một nguồn tin, lực lượng chức năng đưa hơn 50 người liên quan về trụ sở làm việc. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều vật dụng, khám xét một số ôtô đậu ngoài khuôn viên quán, trong đó có nhiều xe biển số Đà Nẵng.

Hiện cơ quan điều tra chưa công bố thông tin vi phạm của karaoke Venus và những người liên quan.

Tin liên quan

Một quán karaoke ở Thanh Hóa xây "ký túc xá" bao nuôi 38 nữ nhân viên

Một quán karaoke ở Thanh Hóa xây "ký túc xá" bao nuôi 38 nữ nhân viên

(NLĐO)- Kiểm tra đột xuất quán karaoke lúc nửa đêm, Công an Thanh Hóa phát hiện cặp vợ chồng chủ quán karakoke còn xây "ký túc xá" cho 38 nữ nhân viên ở

Giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc"

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke "quản thúc" vì cho rằng nợ tiền.

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S

(NLĐO) - Đang "bay lắc" trong quán karaoke, 3 thanh niên ở Quảng Trị bị công an địa phương bắt quả tang để làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tôn Đức Thắng lực lượng chức năng cơ quan điều tra công bố thông tin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo