Ông Đỗ Văn Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Sáng 10-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10-11-1962, dân tộc Sán Dìu. Quê quán: Tỉnh Tuyên Quang. Trình độ học vấn: Kỹ sư nông nghiệp. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Đỗ Văn Chiến là: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Từ năm 1980 đến 1988, ông là sinh viên, rồi công tác tại Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

Từ tháng 11-1988 đến 9-1993 là cán bộ xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9-1993 đến 12-1994, ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 1-1995 đến 1-1996 là Phó Trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang. Từ tháng 2-1996 đến 3-1998 là Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Từ tháng 4-1998 đến 11-2001, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9-2001 đến 4-2006, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 5-2006 đến 1-2009, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 5-2009 đến 1-2011, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 2-2011đến 8-2011, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016).

Từ tháng 8-2011 đến 2-2015, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (nhiệm kỳ 2010-2015);

Từ tháng 2-2015 đến năm 2016, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Từ tháng 4-2016 đến 1-2021, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

Từ tháng 1-2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất được bầu vào Ban Bí thư.

Tháng 3-2021, Bí thư Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tháng 4-2021 là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Từ tháng 6-2021, đại biểu Quốc hội khóa XIV (2021-2026). Từ tháng 5-2024, tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 17-10-2024, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, Đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 4-11-2025: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

