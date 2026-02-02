HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 2-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì buổi lễ.

Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Minh Huấn.Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan hữu quan…

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc mừng PGS-TS Đoàn Minh Huấn nhận trọng trách mới, thay mặt Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư trân trọng cảm ơn GS-TS Nguyễn Xuân Thắng vì những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết đối với Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian qua; mong muốn và đề nghị GS-TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Đoàn Minh Huấn nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đồng thời cho biết sẽ cụ thể hóa bằng những nghị quyết, chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ Học viện, trên cương vị mới, PGS-TS Đoàn Minh Huấn cho biết sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, ra sức đổi mới mạnh mẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết sách Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng, tri ân GS-TS Nguyễn Xuân Thắng về những đóng góp to lớn, xuất sắc của ông trong thời gian qua.


Tin liên quan

Công bố danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Công bố danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

(NLĐO) - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.

[Infographic] - Chân dung 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

(NLĐO) - Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí.

Bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Đoàn Minh Huấn
