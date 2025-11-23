HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump ám chỉ đề xuất hòa bình Ukraine “chưa xong”

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-11 nói rằng đề xuất hòa bình dành cho Ukraine và Nga “chưa phải là cuối cùng”.

Ông nói với đài NBC News rằng: "Dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng phải kết thúc chuyện này".

Ông Donald Trump nói thêm, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận kế hoạch hòa bình thì ông ấy có thể tiếp tục đấu tranh đến cùng.

Đầu tuần này, ông Donald Trump cho hay ông muốn Tổng thống Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình trước Lễ Tạ ơn.

Ông Donald Trump ám chỉ đề xuất hòa bình Ukraine “chưa xong” - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trò chuyện với Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll tại Ukraine vào ngày 20-11.Ảnh: AP

Các điểm chính của đề xuất bao gồm cho phép Nga kiểm soát nhiều lãnh thổ Ukraine hơn so với hiện nay, buộc Ukraine phải hạn chế quy mô quân đội và đồng ý rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Các nghị sĩ Ukraine đã chỉ trích kế hoạch này là nhượng bộ quá nhiều trước yêu cầu của Nga, dù chính quyền ông Donald Trump nói rằng kế hoạch gồm 28 điểm này được soạn thảo với sự đóng góp từ cả hai bên trong cuộc xung đột.

Các nhà lãnh đạo Ukraine không phải là những người duy nhất bày tỏ lo ngại về kế hoạch này. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi, các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng đề xuất này, nếu được thông qua, có thể "khiến Ukraine dễ bị tấn công trong tương lai".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff sẽ đến Geneva – Thụy Sĩ trong ngày 23-11 để gặp phái đoàn Ukraine nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với mục tiêu chấm dứt xung đột.

Các quan chức Mỹ và Nga cũng sẽ gặp nhau trong vài ngày tới để thống nhất các chi tiết của thỏa thuận hòa bình sau khi các cố vấn Mỹ họp trong cuối tuần này với nhóm trợ lý cấp cao của Ukraine.

Trong khi đó, các bên ủng hộ Kiev tại Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine. Theo Bloomberg, các quốc gia EU đang cố gắng "kéo dài thời gian cho Ukraine" và trì hoãn thời hạn do Mỹ đặt ra.

Các nguồn thạo tin cho biết cách tiếp cận của những bên ủng hộ Ukraine tại Tây Âu về cơ bản là cố gắng viết lại phần lớn văn kiện được đề xuất trong khi ngụy trang những thay đổi dưới dạng "cập nhật mang tính xây dựng". Tuy nhiên, Mỹ đã ra tín hiệu rằng họ chưa sẵn sàng sửa đổi đáng kể kế hoạch hòa bình mà họ đã soạn thảo.

Tin liên quan

Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ buộc Ukraine phải "trả giá đắt"?

Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ buộc Ukraine phải "trả giá đắt"?

(NLĐO) - Theo Kyiv Post, kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang lại sự đảm bảo an ninh theo điều năm NATO cho Ukraine với "giá đắt".

Tổng thống Nga đáp lời về đề xuất hòa bình, tổng thống Mỹ ra hạn chót cho Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng với Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 22-11: Thừa nhận "tiến thoái lưỡng nan" của tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21-11 cho biết Ukraine đang tiến thoái lưỡng nan trước hai lựa chọn sau khi Mỹ đề xuất kế hoạch chấm dứt xung đột.

Ukraine Donald Trump đàm phán NATO thỏa thuận hòa bình
