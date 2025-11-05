Ông Donald Trump cảnh báo nóng, bầu cử thị trưởng New York vẫn có kết quả ngoạn mục

Ông Zohran Mamdani đã được bầu làm thị trưởng New York - Mỹ hôm 4-11, khép lại hành trình thăng tiến ngoạn mục của chính khách 34 tuổi này.

Ông Mamdani đã đánh bại cựu Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, và ứng viên Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa.

Chiến thắng trên giúp ông đi vào lịch sử với tư cách người Hồi giáo đầu tiên, người đầu tiên có nguồn gốc Nam Á và cũng là người đầu tiên sinh ra tại châu Phi giữ chức vụ này.

Ông Zohran Mamdani đã được bầu làm Thị trưởng New York - Mỹ hôm 4-11. Ảnh: AP

Khi nhậm chức vào ngày 1-1-2026, ông cũng sẽ trở thành thị trưởng trẻ nhất của New York trong hơn một thế kỷ.

Bước tiến khó tin của ông Mamdani tiếp thêm niềm tin cho những đảng viên Dân chủ kêu gọi đảng này mạnh dạn ủng hộ các ứng viên cấp tiến, cánh tả thay vì lựa chọn những nhân vật ôn hòa với hy vọng giành lại lá phiếu của những cử tri dao động đã rời bỏ đảng.

Ông Mamdani sớm trở thành tâm điểm công kích của các chính trị gia Đảng Cộng hòa trên toàn quốc, trong đó có Tổng thống Donald Trump. Những người này xem ông Mamdani là mối đe dọa và là gương mặt tiêu biểu cho điều mà họ gọi là Đảng Dân chủ cấp tiến hơn, cực đoan hơn.

Cuộc bầu cử lần này ghi nhận tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong hơn 50 năm qua, với hơn 2 triệu người New York đi bỏ phiếu, theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử thành phố.

Một câu hỏi đặt ra là ông Mamdani sẽ đối phó thế nào với ông Donald Trump, người đã đe dọa tiếp quản thành phố và bắt giữ, trục xuất ông nếu ông đắc cử.

Ông Mamdani sinh ra tại Uganda và sống ở đó trong những năm đầu đời, trước khi lớn lên tại New York và trở thành công dân Mỹ năm 2018.

Giờ đây, thị trưởng New York đắc cử này đối mặt thử thách trong việc hiện thực hóa các cam kết tranh cử đầy tham vọng.

Chẳng hạn như ông đề xuất miễn phí dịch vụ chăm sóc trẻ em, miễn phí xe buýt trong thành phố, mở chuỗi cửa hàng tạp hóa do thành phố vận hành và thành lập Sở An toàn Cộng đồng mới — đơn vị sẽ điều động chuyên gia sức khỏe tâm thần xử lý một số cuộc gọi khẩn cấp thay vì cảnh sát.

Tuy nhiên, chưa rõ ông sẽ lấy nguồn tài chính ở đâu, trong bối cảnh Thống đốc bang New York Kathy Hochul kiên quyết phản đối đề xuất tăng thuế với người giàu của ông.