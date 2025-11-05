Ông Donald Trump cảnh báo nóng, bầu cử thị trưởng New York vẫn có kết quả ngoạn mục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump cảnh báo nóng, bầu cử thị trưởng New York vẫn có kết quả ngoạn mục

Hoàng Phương

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiếp quản TP New York và bắt giữ, trục xuất ông Zohran Mamdani nếu ông này đắc cử thị trưởng ở đó.

Ông Zohran Mamdani đã được bầu làm thị trưởng New York - Mỹ hôm 4-11, khép lại hành trình thăng tiến ngoạn mục của chính khách 34 tuổi này.

Ông Mamdani đã đánh bại cựu Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, và ứng viên Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa. 

Chiến thắng trên giúp ông đi vào lịch sử với tư cách người Hồi giáo đầu tiên, người đầu tiên có nguồn gốc Nam Á và cũng là người đầu tiên sinh ra tại châu Phi giữ chức vụ này. 

Mỹ - Ảnh 1.

Ông Zohran Mamdani đã được bầu làm Thị trưởng New York - Mỹ hôm 4-11. Ảnh: AP

Khi nhậm chức vào ngày 1-1-2026,  ông cũng sẽ trở thành thị trưởng trẻ nhất của New York trong hơn một thế kỷ.

Bước tiến khó tin của ông Mamdani tiếp thêm niềm tin cho những đảng viên Dân chủ kêu gọi đảng này mạnh dạn ủng hộ các ứng viên cấp tiến, cánh tả thay vì lựa chọn những nhân vật ôn hòa với hy vọng giành lại lá phiếu của những cử tri dao động đã rời bỏ đảng.

Ông Mamdani sớm trở thành tâm điểm công kích của các chính trị gia Đảng Cộng hòa trên toàn quốc, trong đó có Tổng thống Donald Trump. Những người này xem ông Mamdani là mối đe dọa và là gương mặt tiêu biểu cho điều mà họ gọi là Đảng Dân chủ cấp tiến hơn, cực đoan hơn.

Cuộc bầu cử lần này ghi nhận tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong hơn 50 năm qua, với hơn 2 triệu người New York đi bỏ phiếu, theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử thành phố.

Một câu hỏi đặt ra là ông Mamdani sẽ đối phó thế nào với ông Donald Trump, người đã đe dọa tiếp quản thành phố và bắt giữ, trục xuất ông nếu ông đắc cử. 

Ông Mamdani sinh ra tại Uganda và sống ở đó trong những năm đầu đời, trước khi lớn lên tại New York và trở thành công dân Mỹ năm 2018.

Giờ đây, thị trưởng New York đắc cử này đối mặt thử thách trong việc hiện thực hóa các cam kết tranh cử đầy tham vọng.

Chẳng hạn như ông đề xuất miễn phí dịch vụ chăm sóc trẻ em, miễn phí xe buýt trong thành phố, mở chuỗi cửa hàng tạp hóa do thành phố vận hành và thành lập Sở An toàn Cộng đồng mới — đơn vị sẽ điều động chuyên gia sức khỏe tâm thần xử lý một số cuộc gọi khẩn cấp thay vì cảnh sát. 

Tuy nhiên, chưa rõ ông sẽ lấy nguồn tài chính ở đâu, trong bối cảnh Thống đốc bang New York Kathy Hochul kiên quyết phản đối đề xuất tăng thuế với người giàu của ông.

Bà Abigail Spanberger, người của Đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế Thống đốc bang Virginia hôm 4-11. Kết quả này mang về cho Đảng Dân chủ một chiến thắng quan trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Bà Spanberger cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo bang này.

Trong cuộc bầu cử đáng chú ý khác, hạ nghị sĩ Mikie Sherrill đã được bầu làm Thống đốc bang New Jersey, củng cố quyền kiểm soát của Đảng Dân chủ tại bang này.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỉ USD

Tổng thống Donald Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỉ USD

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện New York Times cùng 4 phóng viên của tờ báo, yêu cầu bồi thường 15 tỉ USD vì hành vi "phỉ báng".

Xả súng ở New York, hàng loạt người thương vong

(NLĐO) - Ba người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm ở quận Brooklyn, TP New York - Mỹ sáng 17-8 (giờ địa phương).

Mỹ: Xả súng ở New York và Nevada, nhiều người thương vong

(NLĐO) - Ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong 2 vụ xả súng riêng biệt xảy ra ở Mỹ hôm 28-7.

Donald Trump New York thị trưởng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo