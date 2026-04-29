Ông Donald Trump chủ trì quốc yến chiêu đãi Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla

Quốc yến do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì.

Hoàng hậu Camilla, 78 tuổi, không đội vương miện khi dự tiệc. Thay vào đó, Hoàng hậu Camilla rạng rỡ với chiếc vòng cổ nạm kim cương và thạch anh tím, một kỷ vật được truyền lại qua nhiều thế hệ trong hoàng gia Anh.

Cả Hoàng hậu Camilla và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania, 56 tuổi, cùng chọn tông màu hồng cho sự kiện.

Trong khi đó, Vua Charles III, 77 tuổi, và Tổng thống Mỹ Donald Trump, 79 tuổi, đều diện Âu phục thắt nơ trắng trang trọng cho đêm tiệc.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cùng Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh trước bữa tiệc. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì tiệc chiêu đãi hôm 28-4. Ảnh: AP

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cùng Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại bữa tiệc. Ảnh: AP

Ông Donald Trump phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, Vua Charles III có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ nhằm cam kết củng cố sự đoàn kết của liên minh NATO, đồng thời kêu gọi hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Vua Charles III tránh đề cập đến bất kỳ xung đột cụ thể nào trong bài phát biểu của mình, thay vào đó ông có giọng điệu nhẹ nhàng và hài hước trong phần mở đầu. Ông khen ngợi lịch sử và giá trị chung của hai quốc gia.

Vua Charles III cũng khen ngợi khối lượng thương mại song phương hằng năm trị giá 430 tỉ USD vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, cùng 1.700 tỉ USD đầu tư song phương đang tạo động lực cho sự đổi mới.

Vua Charles III cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành Quân vương Anh thứ hai có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ. Mẹ của Vua Charles III, cố Nữ hoàng Elizabeth, là người đầu tiên khi bà có bài phát biểu tại Quốc hội Mỹ năm 1991.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đã đến thủ đô Washington hôm 27-4. Tại đây, vợ chồng ông Donald Trump đã tiếp đón cả hai bằng một buổi tiệc trà riêng tư và tiệc ngoài trời.

Lịch trình ngày 28-4 bắt đầu bằng lễ đón chính thức tại Nhà Trắng, nơi tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu chào mừng.

Vua Charles III phát biểu tại Quốc hội Mỹ hôm 28-4. Ảnh: AP