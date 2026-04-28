Quốc tế

Tổng thống Donald Trump đón tiếp Vua Anh Charles III tại Nhà Trắng

Anh Thư

(NLĐO) - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Anh - Mỹ rạn nứt do bất đồng quan điểm về chiến dịch quân sự của ông Donald Trump ở Iran.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla của Anh đã đến Nhà Trắng hôm 27-4 trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chào đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Hai bên đã chụp ảnh lưu niệm và trò chuyện thân mật trước khi vào phòng trà bên trong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chào đón Vua Anh Charles III tại Nhà Trắng hôm 27-4 - Ảnh: AP

Sau đó, vua và hoàng hậu Anh đã đi xem một tổ ong mới có hình dạng Nhà Trắng mà đệ nhất phu nhân Mỹ đã cho lắp đặt tuần trước để chàp đón họ.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đều ủng hộ hoạt động nuôi ong. Nhà vua duy trì ít nhất 3 tổ ong tại dinh thự riêng ở Anh để  thúc đẩy cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Sau chuyến thăm Nhà Trắng, vua và hoàng hậu Anh đã tham dự một buổi tiệc ngoài trời tại Đại sứ quán Anh ở Washington.

Trong ngày 28-4 (giờ địa phương), Vua Charles III sẽ phát biểu tại quốc yến ở Nhà Trắng, cũng như có bài diễn văn tại cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đưa Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đi xem một tổ ong hình Nhà Trắng - Ảnh: AP

Theo trang The Guardian, chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh Anh - Mỹ rạn nứt ngoại giao do bất đồng quan điểm về chiến dịch quân sự của ông Donald Trump ở Iran.

Chuyến đi cũng diễn ra giữa những lo ngại về an ninh sau khi một vụ nổ súng xảy ra tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cuối tuần trước.

Hoàng hậu Anh Camilla tại bữa tiệc chiêu đãi hôm 27-4 - Ảnh: AP

Chuyến đi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hàn gắn mối quan hệ giữa 2 nước. Trước chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump từng dành nhiều lời ca ngợi Vua Charles III, cho rằng ông không liên quan những vấn đề gây rạn nứt gần đây giữa Mỹ và Anh.

Tổng thống Mỹ cũng liên tục nhắc tới "chuyến đi tuyệt vời" đến Anh của ông cùng với phu nhân Melania Trump hồi tháng 9 năm ngoái. Đó là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 2 của ông Donald Trump đến Anh.

Chuyến thăm hàn gắn quan hệ Anh - Mỹ

Một điểm nhấn của chuyến thăm là bài phát biểu của Vua Charles III tại phiên họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ

