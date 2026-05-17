Quốc tế

Ông Donald Trump đăng video cảnh báo hủy diệt hạ tầng Iran trong hai ngày

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video tấn công máy bay Iran, cảnh báo có thể hủy diệt hạ tầng nước này trong 2 ngày.

Ngày 16-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Tehran khi đăng trên mạng xã hội Truth Social đoạn video do công nghệ AI tạo ra, trong đó ông ra lệnh quân đội Mỹ tấn công một máy bay của Iran.

Trong đoạn video, ông Donald Trump nói: "Được rồi, chúng ta đã khóa mục tiêu. Khai hỏa – bùm!" Ngay sau đó, một tàu khu trục mang cờ Mỹ bắn hạ chiếc máy bay mang cờ Iran trên bầu trời.

Theo tờ The New York Post, đoạn video này thực chất là một sản phẩm dàn dựng bằng công nghệ AI. Phần âm thanh và hình ảnh của ông Donald Trump được trích xuất và mô phỏng lại từ một sự kiện cũ vào năm 2020 nhân Tháng Lịch sử Phụ nữ.

Ông Donald Trump đăng video cảnh báo chiến sự tái diễn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đoạn video do AI tạo ra lên tài khoản Truth Social của mình. Ảnh: realDonaldTrump/Truth Social

Trong các phát biểu mới nhất về chiến sự với Iran, ông chủ Nhà Trắng bác bỏ đề nghị hòa bình mới nhất từ Tehran và gọi đó là "không thể chấp nhận".

Đồng thời, ông cũng nói về những tổn thất nặng nề mà quân đội Mỹ đã gây ra cho Iran, cũng như những mục tiêu mà Washington từng bỏ qua nhưng nay có thể sẽ xem xét lại.

Trong chương trình "Special Report" (Bản tin đặc biệt) của đài Fox News phát sóng tối 16-5, Tổng thống Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ đã tấn công Iran "rất dữ dội".

Ông nói: "Chúng tôi để lại các cây cầu của họ. Chúng tôi để lại hệ thống điện của họ. Chúng tôi có thể đánh sập toàn bộ trong 2 ngày",

Các chuyên gia về Iran nhận định với tờ The New York Post rằng khả năng chiến sự tái diễn hiện là điều hoàn toàn có thật.

Ông Jon Hoffman, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Cato, tin rằng "các bên đang ráo riết chuẩn bị cho một làn sóng leo thang căng thẳng mới".

Ông Donald Trump đăng video cảnh báo chiến sự tái diễn - Ảnh 2.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tàn phá nhiều mục tiêu của Iran. Ảnh: Maryam Rahmanian/Shutterstock

Điều trần trước Quốc hội tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington đã chuẩn bị sẵn phương án tác chiến trong trường hợp xung đột leo thang.

Ông nói Mỹ cũng có kế hoạch điều chuyển lực lượng và tái bố trí tài sản quân sự.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa trả lời các yêu cầu bình luận từ báo chí.

Hiện có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ cùng các lực lượng không quân và hải quân đã túc trực tại khu vực.

Các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George W. Bush vẫn hiện diện tại Trung Đông sau khi tàu USS Gerald R. Ford về đến Mỹ hôm 16-5

Cùng ngày 16-5, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin các quốc gia châu Âu đang đàm phán với Tehran để tìm cách mở lại lối đi cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Đài này cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin rằng sau khi các tàu thuyền từ Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản, và Pakistan đi qua, phía châu Âu cũng đã bắt đầu các cuộc thương lượng với Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)".

Cùng lúc đó, ông Ibrahim Azizi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, khẳng định Tehran đã lập cơ chế thương mại riêng để quản lý eo biển Hormuz.

Chiến sự Trung Đông ngày 16-5: Iraq nói 10 triệu thùng dầu qua Hormuz, Mỹ-Iran phát tín hiệu tốt

(NLĐO) - Trong khi các tín hiệu khả quan xuất hiện từ phía Mỹ - Iran, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã bị phá vỡ ngay sau tuyên bố gia hạn.

