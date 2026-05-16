Chiến sự Trung Đông ngày 16-5: Iraq nói 10 triệu thùng dầu qua Hormuz, Mỹ-Iran phát tín hiệu tốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 16-5: Iraq nói 10 triệu thùng dầu qua Hormuz, Mỹ-Iran phát tín hiệu tốt

Anh Thư

(NLĐO) - Trong khi các tín hiệu khả quan xuất hiện từ phía Mỹ - Iran, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã bị phá vỡ ngay sau tuyên bố gia hạn.

Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed cho biết nước này đã xuất khẩu 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz vào tháng 4. Tuyên bố của ông Mohammed gây chú ý trong bối cảnh eo biển này bị tắc nghẽn hầu hết thời gian trong tháng do cuộc đối đầu Mỹ - Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16-5, ông Mohammed không giải thích thêm về việc số dầu này đi qua eo biển cụ thể vào thời điểm nào cũng như các chi tiết khác.

Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Iraq tuyên bố nước này đang có kế hoạch hợp tác với OPEC để tăng sản lượng dầu mỏ và năng lực xuất khẩu, đồng thời hướng đến mục tiêu đạt công suất sản xuất 5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Chiến sự Trung Đông ngày 16-5: Iraq nói 10 triệu thùng dầu đã qua Hormuz, Mỹ - Iran ra tín hiệu tốt - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz ngày 4-5, trong bức ảnh chụp từ phía TP Bandar Abbas của Iran - Ảnh AP

Theo cập nhật của Al Jazeera về ngày thứ 78 của cuộc xung đột - tức ngày 16-5 - đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nớc này đang cho phép nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hơn, bởi vì “nhiều quốc gia đã chấp nhận các nghị định thư pháp lý mới” mà Iran ban hành.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Fu Cong đã chỉ trích nghị quyết do Hội đồng Bảo an LHQ đề xuất về eo biển Hormuz là "không đúng" cả về thời điểm và nội dung, báo hiệu rằng Bắc Kinh có thể sẽ phủ quyết nghị quyết này cùng với Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ đã gửi thông điệp thể hiện sự sẵn lòng tiếp tục đàm phán, mặc dù vẫn còn "bế tắc" về vấn đề vật liệu hạt nhân được làm giàu của Iran.

Ông Araghchi nói thêm Iran sẵn sàng nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. “Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ, đặc biệt là Trung Quốc”- ông Araghchi cho biết.

Cũng theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý có thể sẵn sàng cho phép Iran tạm dừng chương trình hạt nhân dân sự trong 2 thập kỷ, với điều kiện Tehran thể hiện được cam kết thực sự đối với một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Cùng ngày, Tehran đã công bố chi tiết thiệt hại do các cuộc tấn công vào thủ đô Iran gây ra. Theo báo cáo này, ít nhất 650 vụ đụng độ đã xảy ra trên khắp thủ đô trong thời kỳ xung đột, khiến hơn 1.260 người thiệt mạng và ít nhất 2.800 người bị thương.

Khoảng 51.000 ngôi nhà bị hư hại, cùng với hơn 10.700 ô tô và 754 xe máy, trong đó có gần 150 xe taxi, bị phá hủy.

Thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon lại bị phá vỡ

Quân đội Israel hôm 16-5 đã tuyên bố bắt đầu tấn công các địa điểm được cho là của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn thêm 45 ngày.

Thông báo này cũng được đưa ra ngay sau khi quân đội Israel thông báo lệnh sơ tán bắt buộc đối với 9 thị trấn ở Lebanon.

Trước đó, các cuộc không kích của Israel đã nhắm mục tiêu vào các thị trấn Kaouthariyet al-Saiyad và al-Ghassaniya ở miền Nam Lebanon.

Tin liên quan

UAE "rất tức giận" vì thủ tướng Israel để lộ "chuyến thăm bí mật"?

UAE "rất tức giận" vì thủ tướng Israel để lộ "chuyến thăm bí mật"?

(NLĐO) - Một nguồn thạo tin cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vừa gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ tới chính quyền Israel.

Chiến sự Trung Đông 15-5: UAE tìm lối né Hormuz, FBI lùng bắt cựu đặc vụ đào tẩu qua Iran

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ - quốc gia vừa có tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz.

UAV giá "bèo" của Hezbollah làm khó quân đội Israel

(NLĐO) - Hezbollah đang dùng UAV FPV giá rẻ điều khiển bằng cáp quang để né tác chiến điện tử, tạo thách thức mới cho quân đội Israel.

Donald Trump Trung Đông Israel Iran Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo