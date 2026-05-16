Chiến sự Trung Đông ngày 16-5: Iraq nói 10 triệu thùng dầu qua Hormuz, Mỹ-Iran phát tín hiệu tốt

Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed cho biết nước này đã xuất khẩu 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz vào tháng 4. Tuyên bố của ông Mohammed gây chú ý trong bối cảnh eo biển này bị tắc nghẽn hầu hết thời gian trong tháng do cuộc đối đầu Mỹ - Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16-5, ông Mohammed không giải thích thêm về việc số dầu này đi qua eo biển cụ thể vào thời điểm nào cũng như các chi tiết khác.

Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Iraq tuyên bố nước này đang có kế hoạch hợp tác với OPEC để tăng sản lượng dầu mỏ và năng lực xuất khẩu, đồng thời hướng đến mục tiêu đạt công suất sản xuất 5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Eo biển Hormuz ngày 4-5, trong bức ảnh chụp từ phía TP Bandar Abbas của Iran - Ảnh AP

Theo cập nhật của Al Jazeera về ngày thứ 78 của cuộc xung đột - tức ngày 16-5 - đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin nớc này đang cho phép nhiều tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hơn, bởi vì “nhiều quốc gia đã chấp nhận các nghị định thư pháp lý mới” mà Iran ban hành.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Fu Cong đã chỉ trích nghị quyết do Hội đồng Bảo an LHQ đề xuất về eo biển Hormuz là "không đúng" cả về thời điểm và nội dung, báo hiệu rằng Bắc Kinh có thể sẽ phủ quyết nghị quyết này cùng với Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ đã gửi thông điệp thể hiện sự sẵn lòng tiếp tục đàm phán, mặc dù vẫn còn "bế tắc" về vấn đề vật liệu hạt nhân được làm giàu của Iran.

Ông Araghchi nói thêm Iran sẵn sàng nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào. “Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ, đặc biệt là Trung Quốc”- ông Araghchi cho biết.

Cũng theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý có thể sẵn sàng cho phép Iran tạm dừng chương trình hạt nhân dân sự trong 2 thập kỷ, với điều kiện Tehran thể hiện được cam kết thực sự đối với một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Cùng ngày, Tehran đã công bố chi tiết thiệt hại do các cuộc tấn công vào thủ đô Iran gây ra. Theo báo cáo này, ít nhất 650 vụ đụng độ đã xảy ra trên khắp thủ đô trong thời kỳ xung đột, khiến hơn 1.260 người thiệt mạng và ít nhất 2.800 người bị thương.

Khoảng 51.000 ngôi nhà bị hư hại, cùng với hơn 10.700 ô tô và 754 xe máy, trong đó có gần 150 xe taxi, bị phá hủy.