Ông Donald Trump nói "có lẽ" khi đề cập việc rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ông Donald Trump nói "có lẽ" khi đề cập việc rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha

Anh Thư

(NLĐO) - Khi được hỏi về khả năng rút bớt quân Mỹ khỏi Ý và Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời "có lẽ vậy" rồi chỉ trích Ý và Tây Ban Nha.

Theo hãng tin AP, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đang xem xét khả năng giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức, ông đã được một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Ý và Pháp hay không.

“Ừ, có lẽ vậy. Tại sao tôi lại không nên làm thế? Ý chẳng giúp đỡ gì cho chúng ta cả, còn Tây Ban Nha thì tệ hại, thực sự rất tệ hại” - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Donald Trump nói "có lẽ" khi đề cập việc rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 30-4 - Ảnh: AP

Song song đó, ông Donald Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên mạng xã hội Truth Social.

Ông chủ Nhà Trắng lập luận ông Merz nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, một việc mà ông cho rằng các hành động của ông Merz "hoàn toàn không hiệu quả", cũng như "khắc phục những vấn đề đang làm đất nước tan nát của mình, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng".

Ông Donald Trump cũng viết rằng thủ tướng Đức nên "dành ít thời gian hơn để can thiệp vào những nỗ lực loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, từ đó làm cho thế giới, bao gồm cả Đức, trở nên an toàn hơn!".

Trước đó, tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân của họ tham gia cùng Mỹ trong các hoạt động liên quan đến eo biển Hormuz. Ông thậm chí còn nói về việc cân nhắc rút Mỹ khỏi liên minh này.

Hồi tuần trước, một email nội bộ của Lầu Năm Góc mà truyền thông Mỹ tiếp cận được cũng nêu ra các lựa chọn để Mỹ trừng phạt các đồng minh NATO "không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran", bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh.

Tin liên quan

Chi phí cho chiến sự Iran gây tranh cãi dữ dội ở Mỹ, "có thể lên đến 1.000 tỉ USD"

(NLĐO) - Mỹ công bố đã chi 25 tỉ USD cho chiến sự Iran nhưng con số thực có thể lên đến 1.000 tỉ USD trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị siết nghẹt.

Tượng vàng hình ông Donald Trump xuất hiện trên sân golf

(NLĐO) - Một bức tượng vàng cao 6,6 mét khắc họa Tổng thống Mỹ Donald Trump được đặt tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral.

Điều khiến Mỹ thật sự lo sợ trong cuộc xung đột với Iran

(NLĐO) - Khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump từng cam kết Washington sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Donald Trump NATO Iran eo biển Hormuz rút quân Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo