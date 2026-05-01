Ông Donald Trump nói "có lẽ" khi đề cập việc rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha

Theo hãng tin AP, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông đang xem xét khả năng giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức, ông đã được một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Ý và Pháp hay không.

“Ừ, có lẽ vậy. Tại sao tôi lại không nên làm thế? Ý chẳng giúp đỡ gì cho chúng ta cả, còn Tây Ban Nha thì tệ hại, thực sự rất tệ hại” - nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 30-4 - Ảnh: AP

Song song đó, ông Donald Trump tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz trên mạng xã hội Truth Social.

Ông chủ Nhà Trắng lập luận ông Merz nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, một việc mà ông cho rằng các hành động của ông Merz "hoàn toàn không hiệu quả", cũng như "khắc phục những vấn đề đang làm đất nước tan nát của mình, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng".

Ông Donald Trump cũng viết rằng thủ tướng Đức nên "dành ít thời gian hơn để can thiệp vào những nỗ lực loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, từ đó làm cho thế giới, bao gồm cả Đức, trở nên an toàn hơn!".

Trước đó, tổng thống Mỹ đã nhiều lần chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân của họ tham gia cùng Mỹ trong các hoạt động liên quan đến eo biển Hormuz. Ông thậm chí còn nói về việc cân nhắc rút Mỹ khỏi liên minh này.

Hồi tuần trước, một email nội bộ của Lầu Năm Góc mà truyền thông Mỹ tiếp cận được cũng nêu ra các lựa chọn để Mỹ trừng phạt các đồng minh NATO "không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran", bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh.