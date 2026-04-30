Tổng thống Donald Trump đáp trả thẳng thừng những chỉ trích gay gắt từ Berlin

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump ngày 29-4 cho biết Mỹ đang xem xét khả năng cắt giảm quân số tại Đức.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin leo thang sau những chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz. 

Ông Friedrich Merz đã công kích cách chính quyền ông Donald Trump xử lý vấn đề Iran, cũng như tiến trình đàm phán liên quan đến eo biển Hormuz.

Những lời phê phán của ông Friedrich Merz đánh dấu sự phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một đồng minh NATO đối với cách tiếp cận của Washington. Điều này làm nổi bật những rạn nứt tiềm tàng trong liên minh phương Tây giữa lúc chi phí năng lượng leo thang và tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.

Tạp chí Newsweek dẫn lời ông Friedrich Merz nhận định: "Người Iran rõ ràng đang mạnh hơn dự kiến. Người Mỹ cũng rõ ràng không có một chiến lược thực sự thuyết phục trong các cuộc đàm phán". Theo ông, "cả một quốc gia đang bị giới lãnh đạo Iran làm cho bẽ mặt".

Đáp trả lại trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump khẳng định sẽ sớm đưa ra quyết định về quân số tại Đức. "Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân tại Đức, quyết định cuối cùng sẽ có trong thời gian ngắn sắp tới" - ông tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 28-4, Tổng thống Mỹ đã công kích trực diện bình luận của ông Friedrich Merz khi cho rằng "ông ấy chẳng biết mình đang nói gì!". Ông còn bồi thêm: "Chẳng trách nước Đức đang thể hiện kém cỏi như vậy, cả về kinh tế lẫn các mặt khác"!

Bất kỳ động thái rút quân nào cũng có thể tác động tiêu cực đến sự đoàn kết của NATO, cấu trúc an ninh của châu Âu cũng như vị thế quân sự của Mỹ trên thế giới.

Theo Newsweek, từ sau Chiến tranh Thế giới lần 2, Mỹ luôn duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại Đức, với quân số lúc đạt đỉnh hơn 250.000 người. 

Nước Đức ngày nay vẫn là mắt xích chiến lược khó thể thay thế. Đức hiện là nơi trú đóng của hàng chục ngàn binh sĩ Mỹ, nơi đặt các căn cứ trọng yếu như căn cứ không quân Ramstein, cùng các trung tâm huấn luyện và chỉ huy lục quân tại Bavaria, Stuttgart. 

Quốc gia này cũng là nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, đồng thời đóng vai trò là trung tâm hậu cần và y tế lớn cho các hoạt động của Mỹ tại nước ngoài.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã khẳng định rằng việc duy trì lực lượng tại Đức hỗ trợ khả năng răn đe của NATO và triển khai quân nhanh chóng, bất kể quân số hay các thỏa thuận đóng quân có thể bị các chính quyền kế tiếp định kỳ xem xét lại.

Ông Donald Trump từng nhiều lần đặt dấu hỏi về quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, đặc biệt là Đức. Bởi lẽ, ông cho rằng quốc gia này không chi trả thỏa đáng cho chi phí quốc phòng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump từng chỉ thị lên phương án rút quân quy mô lớn khỏi Đức. Song, động thái này sau đó đã bị chính quyền của ông Joe Biden tạm dừng.

Tổng thống Donald Trump khước từ ý định hỗ trợ của ông Vladimir Putin

(NLĐO) - Trong cuộc điện đàm hôm 29-4, tổng thống Mỹ đã đề nghị tổng thống Nga hỗ trợ chấm dứt xung đột tại Ukraine thay vì can thiệp vào đàm phán về Iran.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-4: Ông Donald Trump nói Iran "nên sớm tỉnh ngộ", thêm eo biển bị đe dọa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran "không thể tự mình giải quyết vấn đề" liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

Ông Donald Trump chủ trì quốc yến chiêu đãi Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla

(NLĐO) - Vài giờ sau khi có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla dự quốc yến tối 28-4 (giờ địa phương).

