Ông Donald Trump quyết định dừng tấn công Iran đúng phút chót?

Nhà Trắng hôm 15-1 khẳng định chỉ có Tổng thống Donald Trump "mới biết ông sẽ làm gì" sau khi xuất hiện thông tin các nước vùng Vịnh đã thuyết phục được nhà lãnh đạo Mỹ không tấn công Iran một ngày trước đó.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng nhiều thông tin đăng tải gần đây dựa trên các nguồn tin ẩn danh đang giả vờ hoặc phỏng đoán rằng họ biết được suy nghĩ của ông Donald Trump. Theo bà Leavitt, ông Donald Trump đang để ngỏ mọi lựa chọn.

Nhà Trắng cũng tiếp tục cảnh báo Iran về "hậu quả nghiêm trọng" nếu việc sát hại người biểu tình không chấm dứt, đồng thời cho biết họ đã "ngăn chặn được 800 vụ hành quyết".

Tổng thống Donald Trump được cho là đã rút lại quyết định tấn công Iran hôm 14-1. Ảnh: AP

Trước đó, theo tờ Telegraph, Tổng thống Donald Trump đã không quyết định tấn công Iran nhờ những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ vào phút chót của các nước Ả Rập Saudi, Qatar and Oman

Một quan chức cấp cao của Ả Rập Saudi cho biết các quốc gia Ả Rập đã cảnh báo về "những phản ứng dữ dội nghiêm trọng trong khu vực".

Các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, cũng kêu gọi ông Donald Trump kiềm chế, cảnh báo về tác động tiềm tàng đối với các nước láng giềng của Iran và giá dầu toàn cầu, theo Financial Times.

Ngay cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng thúc giục ông Donald Trump hoãn không kích Iran do lo ngại rằng Israel có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công trả đũa.

Các nguồn tin nói với đài NBC News rằng giới chức Mỹ lo ngại hành động quân sự có thể dẫn đến xung đột rộng hơn và kích động phản ứng dữ dội từ phía Iran.

Lực lượng quân sự Mỹ đang hiện diện mạnh ở vùng Caribbean để gây sức ép lên Venezuela. Nếu tấn công Iran, Washington sẽ không thể bảo vệ lực lượng của mình ở Trung Đông trước hành động trả đũa.

Mỹ hiện chỉ có khoảng 6 tàu chiến ở khu vực này và không có nhóm tác chiến tàu sân bay nào tại đó.