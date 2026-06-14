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Quốc tế

Ông Donald Trump ra tuyên bố quan trọng về ký kết thỏa thuận với Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump thông báo một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết trong ngày 14-6.

Trước đó, Iran đã phủ nhận khả năng đạt được thỏa thuận vào ngày này nhưng cũng không loại trừ khả năng hai bên sẽ ký kết "trong những ngày tới".

Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 13-6: "Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày mai và ngay sau khi ký xong, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả".

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Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 13-6. Ảnh: AP

Theo đài RT, ông cho biết thêm thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thông qua mua bán, phát triển hoặc bất kỳ hình thức nào khác. 

Về phần mình, Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Ông Donald Trump nhấn mạnh sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi, ám chỉ việc Mỹ sẽ không dỡ bỏ phong tỏa đối với các tài sản bị đóng băng của Iran. 

Ông cũng tuyên bố vào thời điểm thích hợp, Mỹ sẽ tiếp quản kho dự trữ uranium làm giàu của Iran nhằm hạ mức làm giàu và tiêu hủy chúng, bất kể việc này được thực hiện ở Iran hay Mỹ.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào hôm 13-6 cũng cho hay việc hoàn tất thỏa thuận "nhiều khả năng sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới".

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei lại khẳng định việc ký kết thỏa thuận "sẽ không diễn ra vào ngày mai". Ông cho biết biên bản ghi nhớ đang được soạn thảo sẽ chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, còn vấn đề hạt nhân chưa được đề cập.

Trước đó, ông Baghaei từng chia sẻ rằng bản ghi nhớ này sẽ cho hai bên 60 ngày để đàm phán về tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết thỏa thuận này sẽ bao gồm cả việc chấm dứt các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon. Ông Baghaei cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại thỏa thuận này.

Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán thông qua nước trung gian Pakistan trong hơn hai tháng qua, sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn vào đầu tháng 4. 

Các cuộc đàm phán này diễn ra sau một chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Để đáp trả, Tehran đã tiến hành các cuộc không kích vào các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

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