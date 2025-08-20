HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump thêm sức ép lên ông Putin, 10 nước châu Âu đưa quân đến Ukraine?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ ủng hộ gói đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột.

Tờ Independent ngày 20-8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một gói đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả việc điều động quân đội nước ngoài từ khoảng 10 nước châu Âu trên lãnh thổ Ukraine. Động thái mới này nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột.

Dù loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ trên bộ nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể hỗ trợ trên không để duy trì hòa bình.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Một ngày sau cuộc hội đàm quan trọng tại Nhà Trắng hôm 18-8, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận chi tiết về cách thức triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình từ khoảng 10 nước, theo hãng tin Bloomberg.

"Về vấn đề an ninh, châu Âu sẵn sàng đưa quân đội tới hiện trường. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, đặc biệt là bằng đường hàng không" - Tổng thống Donlad Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiếp tục thúc đẩy cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời thừa nhận “khó giải quyết cuộc xung đột này” và có thể Tổng thống Putin "không muốn đạt được thỏa thuận".

Theo một quan chức Nhà Trắng hôm 19-8, Tổng thống Donald Trump đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban về khả năng chọn Budapest làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Ngoài ra, một quan chức chính quyền cấp cao khác của Mỹ cho biết Istanbul, nơi các phái đoàn của hai nước đã gặp nhau trước đây, cũng được đề cập.

Hungary là một trong số ít địa điểm ở châu Âu mà Tổng thống Putin có thể đến thăm mà không sợ yêu cầu bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế vì ông Orban vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhà lãnh đạo Nga. 

Hiện chưa rõ liệu Ukraine có chấp nhận Hungary làm địa điểm tổ chức cuộc gặp hay không.

Thụy Sĩ, nước trung lập, cũng tuyên bố sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Putin. 

"Họ đang trong quá trình sắp xếp" - Tổng thống Donald Trump nói về cuộc gặp tiềm tàng kể trên.Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn chưa xác nhận về việc lên kế hoạch cho một cuộc gặp như vậy.

Nga Ukraine đảm bảo an ninh Tổng thống Mỹ Donald Trump xung đột
