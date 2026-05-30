Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố hàng loạt vấn đề, Iran nhấn mạnh chưa đạt được thỏa thuận nào

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-5 nói rằng ông có thể phê duyệt bản dự thảo thỏa thuận mới, trong đó có những nhượng bộ lớn từ phía Iran.

Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sắp đạt được, trước khi bước vào Phòng Tình huống của Nhà Trắng để họp về vấn đề này.

Cuộc họp đã kết thúc sau 2 giờ, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ tạm thời chưa công bố về quyết định cuối cùng hay kết quả của cuộc họp.

Trước đó, ông Donald Trump đã tiết lộ một số chi tiết của dự thảo thỏa thuận mới, mà trước đó các quan chức Mỹ nói rằng đã được phái đoàn đàm phán của Mỹ và Iran đồng thuận, chỉ chờ sự phê duyệt của lãnh đạo 2 nước.

"Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí, cho giao thông hàng hải không hạn chế, theo cả hai hướng. Tất cả thủy lôi (bom), nếu có, sẽ bị vô hiệu hóa" - ông Donald Trump viết trên Truth Social.

Ông Donald Trump tuyên bố Mỹ - Trung Quốc sẽ cùng thu vật liệu hạt nhân Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp của Nhà Trắng hôm 27-5 - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cũng cho biết các tàu quét mìn của Mỹ đã loại bỏ bằng cách kích nổ nhiều loại thủy lôi ở khu vực này và Iran sẽ phải hoàn tất việc loại bỏ số còn lại, mà ông cho là "không nhiều".

Ông nói thêm rằng các tàu bị mắc kẹt trong eo biển "do cuộc phong tỏa hải quân tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ của chúng tôi, mà giờ đây sẽ được dỡ bỏ" có thể bắt đầu quay về nhà.

Ông Donald Trump cũng nói rằng vật liệu hạt nhân của Iran - ông cho là đang bị vùi sâu dưới lòng đất sau cuộc tấn công hồi tháng 6-2025 - "sẽ được Mỹ (quốc gia được đồng thuận là duy nhất, cùng với Trung Quốc, có đủ năng lực cơ giới để làm điều này!)" khai quật và tiêu hủy dưới sự phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

"Sẽ không có tiền trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các vấn đề khác, ít quan trọng hơn nhiều, đã được nhất trí" - ông chủ Nhà Trắng nói.

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Iran sau đó cho biết đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào như nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: "Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt xung đột, và không có cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân".

Tối cùng ngày, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, viết trên X rằng Iran giành được những nhượng bộ từ Mỹ “không phải thông qua đối thoại, mà thông qua tên lửa”.

Cơ quan hàng hải Anh nói Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân

Theo Al Jazeera, Cơ quan Điều hành Thương mại hàng hải Anh (UKMTO) đã cảnh báo các thuyền trưởng rằng lệnh phong tỏa quân sự của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn còn hiệu lực, "hạn chế mọi hoạt động giao thông ra vào các cảng này".

Thông báo từ UKMTO khuyến cáo các tàu “trung lập hoặc tàu thương mại” đi qua eo biển Hormuz nên giữ khoảng cách ít nhất 30 hải lý (khoảng 56 km) so với “các đơn vị của Mỹ” và sẵn sàng phản hồi các “lời gọi hoặc câu hỏi” qua radio từ lực lượng quân sự Mỹ “để giảm nguy cơ bị nhầm lẫn là mối đe dọa”.

UKMTO đồng thời cảnh báo các tàu không nên thực hiện việc chuyển hàng cho nhau.

Thông báo cũng nêu rõ các tàu thuyền "được tự do di chuyển trong vùng biển quốc tế" và việc thiết lập "vùng cảnh báo" là nhằm thông báo cho các tàu rằng có hoạt động quân sự nguy hiểm trong khu vực.

Điểm nóng xung đột ngày 30-5: Iran đối mặt với một "cuộc chiến" khác

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp gỡ các thành viên Phòng Thương mại Tehran, kêu gọi kích thích nền kinh tế trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Chiến sự Trung Đông ngày 29-5: Nhiều tàu "không liên quan Iran" qua Hormuz, South Pars "hồi sinh"

(NLĐO) - Các nhà phân tích dữ liệu hàng hải cho biết các tàu mang cờ Singapore, UAE, Hàn Quốc và Na Uy đã nối lại hoạt động qua eo biển Hormuz.

"Lưới lửa" bí ẩn của Iran: Khắc tinh khiến UAV Mỹ rơi rụng ở eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Hệ thống phòng không bí ẩn Arash-e Kamangir bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ, cho thấy sức chống chịu đáng gờm của Iran

