HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

Đức Ngọc

(NLĐO) - Ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 27-3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả bầu cử, tỉnh Nghệ An đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu theo quy định. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh triển khai công tác tổ chức Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: N. Tú

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% số phiếu tán thành, các ông Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc và ông Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu các ủy viên ủy ban, trưởng các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, các trưởng ban của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: ông Phạm Thành Chung - Trưởng Ban pháp chế; ông Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (SN 1967), quê quán tại xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An). Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành máy xây dựng Thủy lợi; Thạc sĩ. Từ tháng 11-2019 - 7-2022, ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 7-2022 - 10-2022 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Từ ngày 14-10-2024 - 18-11-2024 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ ngày 18-11-2024 - 3-2026 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

(NLĐO) – HĐND TP Cần Thơ đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Hóa có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30-3, TPHCM tiến hành kỳ họp HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031

(NLĐO) - Dự kiến tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031, các đại biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố,

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo