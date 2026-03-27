Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tái đắc cử

Chiều 27-3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành kỳ họp thứ nhất. 83/83 đại biểu HĐND TP Cần Thơ có mặt thống nhất bầu ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 – làm Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đạt tỉ lệ 100%).

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ cũng thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 – làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2026-2031 (đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu).

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các ban của HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Uỷ viên UBND thành phố, Hội thẩm nhân dân TAND thành phố, Hội thẩm nhân dân TAND khu vực.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại kỳ họp

Để kỳ họp thật sự là bước khởi đầu vững chắc cho cả nhiệm kỳ, ông Lê Quang Tùng đề nghị HĐND, UBND thành phố và các đại biểu cần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước nhân dân; đáp ứng nguyện vọng, sự mong đợi của cử tri.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chúc mừng các cán bộ được bầu vào nhiều chức danh của HĐND thành phố

Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Quá trình công tác của ông Đồng Văn Thanh Ông Đồng Văn Thanh sinh ngày 24-6-1969, quê quán TP Cần Thơ, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân, trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học. Ông Đồng Văn Thanh từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang (cũ). Từ ngày 1-7-2025: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ. Ngày 22-1, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Đồng Văn Thanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Quá trình công tác của ông Trương Cảnh Tuyên Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê tỉnh Thanh Hóa; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Trương Cảnh Tuyên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang (cũ); Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang (cũ). Vào ngày 10-2-2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025. Ngày 20-2-2025, HĐND TP Cần Thơ (cũ) tổ chức kỳ họp thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 1-7-2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ (sau sáp nhập), nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 3-10-2025, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.



