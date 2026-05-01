Ông Khuất Việt Hùng trở thành thành viên Hội đồng quản trị Vietjet

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Khuất Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng quản trị của Vietjet. Cùng đợt này, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng được bổ nhiệm vào HĐQT công ty.

Nhiệm kỳ của các thành viên mới thuộc Hội đồng quản trị là 2022-2027, với ngày bắt đầu có hiệu lực từ 24-4-2026.

Trước đó, ông Khuất Việt Hùng được UBND TP Hà Nội cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15-4.

Dịp này, Vietjet cũng công bố thông tin về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Ông Đinh Việt Phương, Thành viên HĐQT, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên HĐQT, giữ chức Tổng Giám đốc Vietjet thay thế ông Đinh Việt Phương kể từ ngày 29-4-2026.

Năm 2025, Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 135 máy bay, khai thác 254 đường bay, vận chuyển 28,2 triệu hành khách qua hơn 153.000 chuyến bay, đạt 82.093 tỷ đồng doanh thu và 2.123 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 51,2%, hoàn thành 120% kế hoạch), đồng thời đóng góp 10.537 tỷ đồng cho ngân sách; hãng cũng mở rộng quy mô với các đơn hàng lớn gồm 100 Airbus A321neo, 50 quyền chọn mua và 20 Airbus A330neo.

Quý I/2026, Vietjet ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực với doanh thu hợp nhất đạt 21.021 tỷ đồng (tăng 17,1% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế 1.142 tỉ đồng (tăng 36,5%) và lợi nhuận sau thuế 1.023 tỉ đồng (tăng 59,6%); ở cấp độ công ty mẹ, doanh thu đạt 19.473 tỉ đồng (tăng 8,7%), lợi nhuận trước thuế 1.020 tỉ đồng (tăng 24,5%) và lợi nhuận sau thuế 922 tỉ đồng (tăng 47%).

Tính đến ngày 31-3-2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỉ đồng, hệ số nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu ở mức 2,1 lần và hệ số thanh khoản 1,5 lần, duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành, đồng thời hãng đã đóng góp 1.941 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước trong quý I.

Trong thời gian tới, Vietjet dự kiến mở rộng mạng bay quốc tế sang các thị trường như châu Âu và Mỹ, đồng thời bổ sung đội tàu bay với các dòng Airbus A321neo, A330neo và Boeing 737-8. Hãng cũng tiếp tục đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật như trung tâm bảo dưỡng máy bay tại Long Thành, triển khai các hoạt động liên quan đến tài chính hàng không và đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, Vietjet duy trì việc kiểm soát chi phí, ứng dụng công nghệ trong vận hành và phát triển thêm các dịch vụ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.