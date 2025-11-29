Vietjet đã cập nhật phần mềm 45/69 máy bay sau thông báo khẩn của Airbus

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết hãng đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất Airbus, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai cập nhật phần mềm/ phần cứng đối với các máy bay Airbus A320 và A321. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn khai thác và hạn chế tối đa nguy cơ xáo trộn lịch bay theo Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp có hiệu lực từ 23 giờ 59 ngày 29-11 giờ UTC (tức 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam).

Đến sáng ngày 29-11-2025, Vietjet đã hoàn thành cập nhật 45/69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Hãng khẳng định hoạt động khai thác trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietjet đã khẩn trương kích hoạt phương án kỹ thuật, huy động các đội ngũ bảo dưỡng tại các cơ sở kỹ thuật của hãng ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và các cơ sở ở nước ngoài để triển khai cập nhật.

Tính đến sáng ngày 29-11-2025, Vietjet đã hoàn thành cập nhật 45/69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Hãng đang tiếp tục tăng tốc thực hiện để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn quy định của cơ quan chức năng và Airbus.

Hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách.

Trước đó, 23 giờ ngày 28-11 (16 giờ quốc tế - UTC), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 23 giờ 59 UTC ngày 29-11-2025 (6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam).

Ngay trong đêm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện. Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5 giờ 30 ngày 29-11-2025), số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 máy bay A320/A321.

Cục Hàng không Việt Nam đã có Công điện số ngày 29-11-2025, yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E; trên cơ sở tiến độ thực hiện EAD, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách; thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (miễn phí); thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy; phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện EAD.

Vietnam Airlines cho biết đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Công tác đã được tiến hành ngay từ đêm 28-11, rạng sáng 29-11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng 1 giờ cho mỗi máy bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29-11 và từ ngày 30-11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

Bamboo Airways cho biết đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay. Theo đó, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng. Do đó, các chuyến bay của Hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.