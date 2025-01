Ông Lê Hoài Trung thăm, chúc Tết người lao động ở Quảng Bình

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang tặng quà cho người dân bản Khe Ngát

Ngày 19-1, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung Ương - đã đến thăm và chúc Tết nhân dân, người lao động tại tỉnh Quảng Bình. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và các kiều bào.

Trước khi bắt đầu các hoạt động thăm, chúc Tết, ông Lê Hoài Trung và đoàn công tác đã dâng hương, viếng Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Nghi thức thỉnh chuông do Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang thực hiện, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Sau lễ viếng, đoàn công tác của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã đến thăm, chúc Tết và tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo tại bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Đồng thời, đoàn cũng thăm và tặng 200 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Xí nghiệp May Hà Quảng, TP Đồng Hới.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và các đại biểu trò chuyện với người lao động Xí nghiệp May Hà Quảng

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng quà cho người lao động Xí nghiệp May Hà Quảng

Ông Lê Hoài Trung đã chia sẻ với những khó khăn mà người dân và người lao động địa phương đang gắp phải, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến đồng bào các dân tộc tại Quảng Bình. Ông cũng bày tỏ mong muốn người dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung Ương đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ hiệu quả để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến các chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.