Ông Lê Hoàn - hiệp sĩ công nghệ thông tin đời đầu tại Việt Nam qua đời

Gia đình ông Lê Hoàn, hiệp sĩ công nghệ thông tin (do e-CHIP vinh danh đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2003), xác nhận ông đã qua đời tại Mỹ vào sáng 20-5, theo giờ Việt Nam, vì trọng bệnh.

"Cuối cùng, ba cũng đã có thể nhẹ nhàng khép lại hành trình ở cõi tạm này để bước vào một chuyến phiêu lưu mới. Con tin rằng đây không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự chuyển hóa năng lượng hoàn hảo" - tài khoản con của ông Lê Hoàn chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook sau khi ba qua đời.

Sự ra đi của ông Lê Hoàn đã để lại nhiều tiếc thương đối với cộng đồng công nghệ Việt Nam, đặc biệt với những người từng biết đến và đồng hành với ông trong nhiều năm qua.

Ông Lê Hoàn được xem là một "huyền thoại" trong cộng đồng công nghệ Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000.

Ông là người tiên phong dựng máy chủ web và vận hành diễn đàn/mailing list tên "lehoan" để cộng đồng kết nối, giao lưu và tìm hiểu về công nghệ.

Ông còn được biết đến là người giúp đơn giản hóa kiến thức máy tính cho người dùng Việt.