Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Thành ủy TP HCM đã công bố 2 quyết định về công tác cán bộ.
Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM - giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.
Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh trong cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
