Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM gồm 29 thành viên.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Lê Quốc Phong, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết. Trong đó, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 người
1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM
2. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM
3. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM
4. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM
5. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM
6. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
7. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
8. Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
9. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM
11. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
12. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
13. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
14. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
15. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo
16. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
17. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM
18. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM
19. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
20. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM
21. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM
22. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM
23. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
24. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM
25. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM
26. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP HCM
27. Ông Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM
28. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ
29. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa
30. Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM
31. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM
32. Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM
33. Ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
34. Ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
35. Bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
36. Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM
37. Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
38. Ông Lê Hồng Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
39. Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
40. Ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng
41. Bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
42. Ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
43. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM
44. Ông Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM
45. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM
46. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Bí thư Thành đoàn TP HCM
47. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM
48. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
49. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
50. Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
51. Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
52. Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM
53. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM
54. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM
55. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
56. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
57. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
58. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
59. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM
60. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM
61. Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP HCM
62. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM
63. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM
64. Ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM
65. Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM
66. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM
67. Bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM
68. Ông Ngô Quang Sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM
69. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM
70. Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP HCM
71. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM
72. Ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM
73. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM
74. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM
75. Ông Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM
76. Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM
77. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM
78. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM
79. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM
80. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM
81. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM
82. Ông Bùi Duy Hiền, Phó Chánh Thanh tra TP HCM
83. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM
84. Bà Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an TP HCM
85. Ông Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM
86. Ông Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM
87. Ông Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TP HCM
88. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM
89. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM
90. Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM
91. Ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM
92. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM
93. Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM
94. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa
95. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An Hội
96. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận
97. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc
98. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn
99. Ông Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt
100. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình
101. Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phước
102. Ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM
103. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải
104. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm
105. Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương
106. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An
107. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
108. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM
109. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM
110. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.
Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 thành viên.
1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM
2. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM
3. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM
4. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM
5. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM
6. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
7. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
8. Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
9. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM
10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM
11. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
12. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM
13. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
14. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
15. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo
16. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM
17. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM
18. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM
19. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
20. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM
21. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM
22. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM
23. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM
24. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM
25. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM
26. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP HCM
27. Ông Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM
28. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ
29. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.
Bình luận (0)