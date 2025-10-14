Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030; Ảnh: ĐH

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM gồm 29 thành viên.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Lê Quốc Phong, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết. Trong đó, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 người

1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM

2. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM

3. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM

4. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM

5. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM

6. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

7. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

8. Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

9. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

11. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

12. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

13. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

14. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

15. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo

16. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

17. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM

18. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM

19. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

20. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM

21. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

22. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM

23. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

24. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM

25. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM

26. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP HCM

27. Ông Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM

28. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ

29. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa

30. Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM

31. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM

32. Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM

33. Ông Đặng Quốc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

34. Ông Huỳnh Văn Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

35. Bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM

36. Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM

37. Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

38. Ông Lê Hồng Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM

39. Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

40. Ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng

41. Bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

42. Ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

43. Ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

44. Ông Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM

45. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM

46. Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Bí thư Thành đoàn TP HCM

47. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM

48. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

49. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

50. Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

51. Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

52. Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM

53. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

54. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM

55. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

56. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

57. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

58. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM

59. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM

60. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP HCM

61. Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP HCM

62. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM

63. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

64. Ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

65. Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM

66. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

67. Bà Lương Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

68. Ông Ngô Quang Sự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

69. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

70. Ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP HCM

71. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM

72. Ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

73. Ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

74. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

75. Ông Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

76. Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM

77. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

78. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM

79. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM

80. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

81. Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

82. Ông Bùi Duy Hiền, Phó Chánh Thanh tra TP HCM

83. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

84. Bà Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an TP HCM

85. Ông Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM

86. Ông Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM

87. Ông Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TP HCM

88. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM

89. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM

90. Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

91. Ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

92. Ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM

93. Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM

94. Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa

95. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An Hội

96. Bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận

97. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc

98. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn

99. Ông Hà Phước Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt

100. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình

101. Ông Dương Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phước

102. Ông Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM

103. Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải

104. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm

105. Ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương

106. Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An

107. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

108. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM

109. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM

110. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM.

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 thành viên. 1. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM 2. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM 3. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM 4. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM 5. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM 6. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM 7. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM 8. Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM 9. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM 10. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM 11. Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM 12. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM 13. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM 14. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM 15. Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo 16. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM 17. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM 18. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM 19. Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM 20. Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM 21. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM 22. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM 23. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM 24. Ông Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM 25. Ông Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM 26. Ông Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP HCM 27. Ông Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM 28. Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ 29. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa.



