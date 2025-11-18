Sáng 18-11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Lê Văn Hẳn (bìa trái) được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Hẳn được giới thiệu bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ông Hẳn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 17-11, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Quang được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.







