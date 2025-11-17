Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Tân Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau năm nay 53 tuổi, có trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Sáng 17-11, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Lữ Quang Ngời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (trái), trao quyết định cho ông Lữ Quang Ngời

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đánh giá ông Lữ Quang Ngời là một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt, sâu sát cơ sở; có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

"Với kinh nghiệm công tác đã qua, tôi tin tưởng đồng chí Lữ Quang Ngời sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất để đưa Cà Mau phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới" – ông Tâm đánh giá.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tín nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện để ông nhận nhiệm vụ. Đồng thời, khẳng định sẽ đem toàn bộ khả năng, trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Cùng ngày, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lữ Quang Ngời.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất tín nhiệm bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời (SN 1972, quê quán tỉnh Đồng Tháp) có trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, tiến sĩ Chính trị học, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lữ Quang Ngời từng có thời gian dài công tác tại Sở Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Vĩnh Long (cũ); Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long (cũ); Bí thư Huyện ủy Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long…


Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị làm việc bằng cả trái tim để hoàn thành dự án hơn 3.300 tỉ đồng

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị làm việc bằng cả trái tim để hoàn thành dự án hơn 3.300 tỉ đồng

(NLĐO) – Lời động viên kịp thời cùng những phần quà ý nghĩa từ lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tiếp thêm động lực cho hàng trăm công nhân

Háo hức "Xin chào Cà Mau" tại TP HCM

(NLĐO) - Ngày hội Cua Cà Mau lần II năm 2025 kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt phát triển cho thương hiệu Cua Cà Mau.

Gần 500 tỉ đồng xây cầu Ba Đình nối Cà Mau với An Giang

(NLĐO) - Dự án xây dựng cầu Ba Đình có tổng vốn đầu tư hơn 470 tỉ đồng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Cà Mau và An Giang

Cà Mau Vĩnh Long Lữ QUang Ngời Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo