Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng 17-11, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Lữ Quang Ngời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (trái), trao quyết định cho ông Lữ Quang Ngời

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đánh giá ông Lữ Quang Ngời là một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt, sâu sát cơ sở; có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

"Với kinh nghiệm công tác đã qua, tôi tin tưởng đồng chí Lữ Quang Ngời sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất để đưa Cà Mau phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới" – ông Tâm đánh giá.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tín nhiệm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện để ông nhận nhiệm vụ. Đồng thời, khẳng định sẽ đem toàn bộ khả năng, trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

Cùng ngày, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lữ Quang Ngời.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất tín nhiệm bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lữ Quang Ngời (SN 1972, quê quán tỉnh Đồng Tháp) có trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, tiến sĩ Chính trị học, cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lữ Quang Ngời từng có thời gian dài công tác tại Sở Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Vĩnh Long (cũ); Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Long (cũ); Bí thư Huyện ủy Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (cũ); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long…



