Kinh tế

Ông lớn ngành sữa đạt doanh thu kỷ lục năm 2025

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ phiếu VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu kỷ lục

Trong quý IV/2025, Vinamilk đạt doanh thu 17.045 tỉ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt kỷ lục 63.724 tỉ đồng, tăng 3,1% do với năm 2024. 

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng vai trò là nhân tố chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng, trong khi kinh doanh nội địa đã dần phục hồi và lấy lại đà phát triển.

Doanh thu thuần hợp nhất trong nước của Vinamilk tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 13.846 tỉ đồng, lũy kế cả năm đạt 50.964 tỉ đồng. Thị trường trong nước đóng góp 81,3% doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2025, trở lại đà tăng trưởng.

Trong năm 2025, xuất khẩu đạt 7.105 tỉ đồng (tăng 25,4% so với 2024). Lũy kế qua các năm, Vinamilk đã xuất khẩu đến 65 thị trường trên thế giới và đạt được 3,7 tỉ USD.

Doanh thu Vinamilk đạt kỷ lục trong năm 2026 với những bước đi chiến lược mạnh mẽ - Ảnh 2.

Gian hàng Vinamilk tại một sự kiện ở TPHCM

Theo bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, trong quý IV/2025, Vinamilk đã khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua những bước đi chiến lược mạnh mẽ trong hành trình đổi mới toàn diện, tạo đà tăng trưởng ấn tượng ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

"Với nền tảng nội lực vững chắc cùng nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao giá trị danh mục sản phẩm và tối ưu hóa hệ thống vận hành, công ty sẵn sàng vươn tới những cột mốc mới và đạt được những thành tựu rực rỡ trong tương lai" - bà Mai Kiều Liên nói.

