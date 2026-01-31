HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Công ty của bầu Đức lãi kỷ lục do đâu?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Chỉ trong quý IV/2025, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã lãi kỷ lục 931 tỉ đồng

Theo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoản TPHCM, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAG) đạt 931 tỉ đồng, tăng 722 tỉ đồng so với quý IV/2024, do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.071 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân chủ yếu do lãi trái phiếu được miễn giảm trong khi lỗ khác tăng 320 tỉ đồng chủ yếu do trong kỳ, tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả và phát sinh chi phí khi chuyển đổi vườn cây.

Theo báo cáo của HAGL, tổng tài sản của công ty gần 27.000 tỉ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết tài sản này chỉ tính giá trị trên đất, chưa tính giá trị của 30.000 ha đất mà công ty đang nắm giữ.

Công ty bầu Đức lãi kỷ lục do đâu? - Ảnh 1.

Bầu Đức đã đưa HAGL trở lại

Tổng doanh thu năm 2025 của HAGL đạt gần 7.500 tỉ đồng (năm 2024 gần 5.900 tỉ đồng); lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng (năm 2024 là 1.060 tỉ đồng).

Công ty của bầu Đức hiện tập trung mảng nông nghiệp, gồm trồng trọt (chuối, sầu riêng, cà phê, dâu tằm, cây trồng khác) và chăn nuôi (heo). HAGL cũng đang thực hiện dự án bất động sản 600 tỉ đồng tại phường Pleiku – được bầu Đức xem là dự án cuối cùng bởi sẵn có.

Tin liên quan

Bầu Đức chính thức quay lại bất động sản, bán chung cư giá 20-25 triệu đồng/m2

Bầu Đức chính thức quay lại bất động sản, bán chung cư giá 20-25 triệu đồng/m2

(NLĐO) – Bầu Đức quay lại bất động sản với dự án trên khu đất vàng ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bầu Đức "chơi lớn", thưởng 160 căn hộ tiền tỉ cho nhân viên

(NLĐO) - Bầu Đức gây sốc khi tuyên bố tặng 160 căn hộ cho các nhân viên đã cùng ông vực dậy Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã thoái vốn sạch khỏi HAGL Agrico

cà phê sầu riêng HAGL HAG bầu Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo