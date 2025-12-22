Ngày 22-12, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 người đã ra mặt Đại hội.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp Công đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa gồm 11 người, ông Lương Trọng Thành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam gồm 16 người.

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trong 2 ngày (21 và 22-12). Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam dự, chỉ đạo Đại hội.

Ông Lương Trọng Thành, tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, là điểm tựa tin cậy, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ); đồng hành xây dựng đội ngũ công nhân, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, tay nghề cao, tác phong công nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng cống hiến, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vì hạnh phúc của đoàn viên, NLĐ và sự phát triển bền vững của DN góp phần hiện thực hóa mục tiêu Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu.

Đổi mới tư duy, phương pháp hoạt động Công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Từ những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ theo hướng kịp thời hơn, phong phú hơn, hiệu quả hơn; đồng thời nghiên cứu phân nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách để chăm lo có trọng tâm, trọng điểm; Cần đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là tại khu vực doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; khơi dậy tinh thần sáng kiến, đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Các cấp Công đoàn cũng cần tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; đưa nội dung đào tạo, nâng cao trình độ vào thỏa ước lao động tập thể.

Trong đó, ông Hiếu đặc biệt lưu ý các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa cần đổi mới tư duy, phương pháp hoạt động Công đoàn; xác định Công đoàn là một nghề, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật; qua đó xử lý hài hòa mối quan hệ giữa NLĐ và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.