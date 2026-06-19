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Kinh tế

Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch ACV

Dương Ngọc

(NLĐO)- ACV bầu ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 với lợi nhuận dự kiến giảm mạnh.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 19-6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã bầu bổ sung ông Nguyễn Cao Cường, hiện là Phó tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch ACV - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV. Ảnh: ACV

Ông Cường thay thế vị trí trước đó do ông Lê Văn Khiên đảm nhiệm với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT. Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh ACV đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và mở rộng nhà ga T2 Nội Bài.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận, quỹ tiền lương và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Năm 2025, ACV phục vụ 120,3 triệu lượt hành khách, tăng 9,4% so với năm trước; sản lượng hàng hóa đạt 1,775 triệu tấn, tăng 15%. Doanh thu đạt 24.534 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 13.472 tỉ đồng.

Đây cũng là năm ACV đưa nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vào khai thác, hoàn thành mở rộng nhà ga T2 Nội Bài và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành.

Lợi nhuận 2026 dự kiến giảm hơn 40%

Dù đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng khai thác trong năm nay, ACV dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm đáng kể khi các dự án đầu tư lớn bước vào giai đoạn vận hành.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, năm 2026 ACV đặt mục tiêu phục vụ 126 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 5% so với năm trước; sản lượng hàng hóa đạt 1,897 triệu tấn và số lượt cất hạ cánh khoảng 755.000 chuyến.

Tổng doanh thu dự kiến đạt 21.141 tỉ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế được đặt mục tiêu 7.011 tỉ đồng, giảm khoảng 48% so với mức thực hiện 13.472 tỉ đồng của năm 2025.

Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch ACV - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ACV năm 2026. Ảnh: ACV

Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch ACV - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV, cùng các đại biểu tham gia trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến các ý kiến, câu hỏi đặt ra tại sự kiện. Ảnh: ACV

Lãnh đạo ACV cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ kế hoạch đầu tư lên tới 40.573 tỉ đồng trong năm nay. Khi các công trình quy mô lớn như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga T2 Nội Bài mở rộng đi vào vận hành và sân bay Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện, chi phí quản lý, vận hành và đặc biệt là chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ tăng mạnh. Tổng chi phí năm 2026 dự kiến tăng khoảng 60%.

Theo ACV, đây là giai đoạn chuẩn bị cần thiết để tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn khi các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm lần lượt hoàn thành và đưa vào khai thác.

Trong 6 tháng đầu năm, ACV ước phục vụ 60,5 triệu lượt hành khách, doanh thu đạt 10.745 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 5.863 tỉ đồng. Kết quả này được đánh giá là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm.

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ACV Chủ tịch HĐQT ACV
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