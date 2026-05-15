Kinh tế

Thay đổi nhân sự cấp cao, ACV có Quyền Tổng giám đốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 276/QĐ-HĐQT ngày 14-5-2026, ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng giám đốc ACV - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hùng được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Thời hạn bổ nhiệm thực hiện theo quy định của Tổng công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14-5-2026.

Trước đó, từ ngày 2-2-2026, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc ACV, được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty. Ông Hùng được giao tạm thời phụ trách Ban điều hành ACV cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Tại cuộc họp ngày 4-5 về tiến độ sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ACV, đồng thời tháo gỡ vướng mắc thanh toán cho các nhà thầu nhằm bảo đảm dự án hoàn thành trong năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Điện tử viễn thông. Ông có gần 20 năm làm việc trong ngành hàng không. Ông giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ năm 2017 trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ACV từ năm 2020.

Kiện toàn nhân sự tại ACV, bảo đảm tiến độ xây sân bay Long Thành

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự tại ACV trước ngày 15-4; đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm trong triển khai dự án sân bay Long Thành

ACV thay đổi người phụ trách Ban điều hành, Kế toán trưởng

(NLĐO)- Chiều 3-2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) công bố thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Thông tin mới nhất từ Bộ Công an về vụ án tại ACV

(NLĐO)- Tại buổi họp báo ngày 3-4, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin liên quan đến vụ án Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

