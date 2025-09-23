Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng

Chiều 23-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương cử ủy viên ủy ban và bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự được giới thiệu tham gia hiệp thương. Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng

Kết quả hiệp thương, các ủy viên thống nhất cử ông Nguyễn Chiến Thắng tham gia ủy viên ủy ban và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Chiến Thắng sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng khẳng định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh.

Trên cương vị mới, ông Thắng cho biết sẽ nỗ lực rèn luyện, xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, gần gũi và lắng nghe nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thực sự là "ngôi nhà chung" của khối đại đoàn kết toàn dân.