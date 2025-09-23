HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng

Chiều 23-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương cử ủy viên ủy ban và bầu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự được giới thiệu tham gia hiệp thương. Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng

Kết quả hiệp thương, các ủy viên thống nhất cử ông Nguyễn Chiến Thắng tham gia ủy viên ủy ban và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Chiến Thắng sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác mặt trận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng khẳng định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh. 

Trên cương vị mới, ông Thắng cho biết sẽ nỗ lực rèn luyện, xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, gần gũi và lắng nghe nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thực sự là "ngôi nhà chung" của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc VTV

(NLĐO)- Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ 1-4.

Ông Trần Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(NLĐO) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

