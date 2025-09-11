HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng

Ngày 11-9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang khẳng định việc Ban Bí thư quyết định bổ sung ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 2.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước đó, ngày 4-9, Bộ Chính trị đã điều động ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị gồm: Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Chiến Thắng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1976, quê quán TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có trình độ học vấn đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND TP Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị.

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

(NLĐO) - Dự án kho trung chuyển than 40 ha, vốn 800 tỉ đồng của TKV dự kiến đặt tại cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) nhưng còn vướng quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam.

Khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương tại Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình không chỉ dừng lại những hoạt động cụ thể mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới, bền vững hơn, sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Bộ Chính trị góp ý dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Quảng Trị chuẩn bị công phu, nghiêm túc dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

    Thông báo