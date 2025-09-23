HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp dụng hình thức kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội

Phát biểu tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23-9, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ngăn chặn bạo lực, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh. Tuy nhiên, ông băn khoăn khi ngành giáo dục hiện thiên về quan điểm "không xử phạt" mà chỉ nhắc nhở, thuyết phục.

Ông Nguyễn Đắc Vinh: Kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu sáng 23-9. Ảnh: Hồ Long

"Trong một xã hội luôn có người này người kia, biện pháp chỉ có thuyết phục có hiệu quả không? Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công sẽ tác động tiêu cực đến xã hội sau này"- ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội đồng tình với nguyên tắc bảo vệ, ứng xử phù hợp với học sinh, nhưng cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn cách xử lý, nhất là với trường hợp "lệch chuẩn lớn", bởi chỉ nhắc nhở hay kiểm điểm thì quá nhẹ, khó tạo tác động giáo dục.

Chỉ nhắc nhở hay kiểm điểm học sinh lệch chuẩn quá lớn thì khó tạo tác động giáo dục

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống khiến cô không kịp phản kháng.

Trong đoạn video hơn 2 phút đang được lan truyền cho thấy cô giáo và nam sinh giằng co một món đồ. Khi cô giáo không trả món đồ, nam sinh liền túm tóc, ấn đầu cô ngay trong lớp. Các bạn xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai can ngăn.

Nhà trường làm việc với phụ huynh, yêu cầu học sinh xin lỗi cô giáo trước lớp; gia đình tự nguyện cho con nghỉ học 10 ngày để răn dạy thêm. Đại diện phường Định Công cho biết "cô giáo đã tha thứ, trường và địa phương đang phối hợp để ổn định tâm lý học sinh".

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT sáng 20-9 đã lên tiếng vụ học sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo tại tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội.

Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15-9-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ 31-10-2025, quy định mức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay cho đình chỉ học như trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết văn bản thể hiện chủ trương tách bạch giữa kỷ luật học đường với các biện pháp xử lý hành chính hay hình sự, vốn thuộc phạm vi của pháp luật. Theo đó, kỷ luật trong nhà trường được định hướng mang tính giáo dục, nhằm giúp học sinh nhận ra sai lầm, tự giác sửa chữa và rèn luyện lối sống tích cực.

Tin liên quan

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

(NLĐO)- Mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim, Hà Nội túm tóc, ấn đầu cô giáo xuống khiến cô không kịp phản kháng.

Bộ GD-ĐT lên tiếng vụ học sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo, đề nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

nguyễn đắc vinh học sinh lệch chuẩn học sinh đánh cô giáo học sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim kỷ luật học sinh
