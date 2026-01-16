Ông Nguyễn Đức Lệnh khuyến cáo, cảnh báo liên quan đổi tiền mới dịp Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hỏi nóng - đáp nhanh

Ông Nguyễn Đức Lệnh khuyến cáo, cảnh báo liên quan đổi tiền mới dịp Tết

Thái Phương. Đồ họa: Lê Tỉnh

(NLĐO) – Việc tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đổi tiền mới, tiền lì xì thu phí…là trái phép, cần cảnh giác khi mua bán, đổi tiền trên mạng tránh rủi ro

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2, xung quanh việc đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phóng viên: Thưa ông, NHNN hiện có quy định và định hướng như thế nào đối với việc đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết Nguyên đán 2026, bao gồm cả tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ như USD?

- Ông Nguyễn Đức Lệnh: Trước hết phải khẳng định NHNN không có quy định và định hướng đối với việc đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết. Tuy nhiên theo tính chất mùa vụ, thường mỗi dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch, hoạt động sản xuất - kinh doanh, thương mại dịch vụ và mua bán tiêu dùng của người dân thường tăng cao.

Vì vậy, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thanh toán, nhu cầu tiền mặt cho lưu thông hàng hóa - tiền tệ, NHNN đã có những chỉ đạo và định hướng về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn trong thanh toán chuyển tiền và đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho lưu thông cả về số lượng, cơ cấu tiền và chất lượng tiền.

Quá trình này gắn liền với việc đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông bằng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông và chi tiền mệnh giá nhỏ, đủ cơ cấu, để phục vụ cho nhu cầu mua bán, thanh toán của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đây là việc làm thường xuyên của ngành ngân hàng và được tăng cường trong dịp Tết cổ truyền âm lịch, nhất là cho các hoạt động mua bán, thanh toán tại các siêu thị, chợ truyền thống và hệ thống máy ATM.

Đổi tiền mới dịp Tết thế nào để tránh bị phạt? - Ảnh 1.

Như vậy, các hoạt động đổi tiền mới, tiền lì xì có thu phí trên thị trường, đặc biệt là trên mạng xã hội là trái phép? NHNN xử lý ra sao?

- Việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt, cũng như đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là nhiệm vụ và nghiệp vụ của ngành ngân hàng và được tổ chức thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn, hiệu quả và an ninh tiền tệ quốc gia.

Vì vậy, việc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan, trái quy định pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-NHNN và Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Với ý nghĩa đó, người dân cần cảnh giác cao, nhận diện và thận trọng trước những thông tin về mua bán, đổi tiền trên mạng nhằm tránh rủi ro lừa đảo và rủi ro pháp lý.

NHNN có khuyến nghị gì để người dân tránh rủi ro, vi phạm pháp luật?

- Người dân có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (tiền rách, nát, hư hỏng, biến dạng…) cần liên hệ trực tiếp các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc trực tiếp tại các chi nhánh NHNN khu vực tại địa phương để đổi.

Mọi phản ánh hoặc khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động này, người dân và doanh nghiệp cần liên hệ với NHNN Khu vực tỉnh thành phố. Riêng tại TPHCM và tỉnh Đồng nai, người dân liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng 38.211.230 hoặc gửi mail, theo địa chỉ: tonghop_hcm@sbv.gov.vn để được thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ.

Tin liên quan

Cẩn trọng với chiêu trò đổi tiền mới, mua tiền xưa giá 500.000 đồng/tờ

Cẩn trọng với chiêu trò đổi tiền mới, mua tiền xưa giá 500.000 đồng/tờ

(NLĐO)- Trên mạng đang xuất hiện nhiều bài đăng rao mua tiền mệnh giá 200 đồng và 500 đồng với giá lên tới 500.000 đồng mỗi tờ, thu hút sự chú ý của người dân.

Người Việt có thêm cách kiếm tiền mới trên Facebook thông qua Shopee Affiliate

(NLĐO) - Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee đang triển khai tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia...

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền mới nhất qua tin nhắn giả mạo ngân hàng

(NLĐO) – Kẻ gian gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng thông báo đổi quà, kèm link lừa đảo nhằm chiếm đoạt thông tin tài khoản, thẻ và chiếm đoạt tiền của khách hàng

ngân hàng ngân hàng nhà nước đổi tiền lẻ đổi tiền mới đổi tiền lì xì mới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo