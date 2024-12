Ông Nguyễn Hồ Hải chia sẻ về 3 thành quả nổi bật của TP HCM trong năm 2024

Ngày 18-12, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đã điểm lại 3 thành quả nổi bật mà TP HCM đã đạt được trong năm 2024. Đó là thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh, trật tự xã hội ổn định; lòng tin của nhân dân được tăng lên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, tăng trưởng GRDP cả năm của TP HCM đạt khoảng 7,17%; thu ngân sách vượt 500 ngàn tỉ đồng (tăng 12% so với năm 2023). Năm 2024 cũng là năm đầu tiên TP HCM thu ngân sách vượt 500 ngàn tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Hồ Hải, trong bối cảnh khó khăn chung thì kết quả TP HCM đạt được như vậy là rất đáng quý và trân trọng.

Thành quả nổi bật của TP HCM còn thể hiện ở việc triển khai các công trình trọng điểm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy trong chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo đó, đường Vành đai 3 là một điển hình với thời gian giải tỏa ngắn nhất so với các dự án trước đây; sự đồng thuận của người dân rất cao; công tác triển khai rất bài bản.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh những kinh nghiệm từ việc triển khai dự án đường Vành đai 3 sẽ được TP HCM tiếp tục áp dụng cho dự án Bờ bắc kênh Đôi và dự án Rạch Xuyên Tâm.

Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị

Với thành quả nổi bật về tình hình an ninh, trật tự xã hội, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử khi trong cùng 1 năm cả 2 lực lượng Công an TP HCM và Bộ Tư lệnh TP HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng. Theo ông Nguyễn Hồ Hải, đây là ghi nhận của nhân dân, của Đảng đối với sự cống hiến của hai lực lượng công an và quân đội.

"Đến giờ này, tội phạm đường phố gần như không có chỗ để hoạt động" - ông Nguyễn Hồ Hải nói. Đồng thời, ông cũng đánh giá việc này góp phần chung cho sự phát triển du lịch, sự ổn định và sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng vũ trang và chính quyền thành phố. Đây cũng là tiền đề, yếu tố mấu chốt để TP HCM phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Một thành quả nổi bật quan trọng nữa mà TP HCM đã đạt được trong năm 2024 đó là lòng tin của nhân dân được tăng lên. Ông Nguyễn Hồ Hải lấy dẫn chứng đến hiện tại, nhân dân TP HCM đã hỗ trợ đồng bào phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai số tiền lên đến hơn 330 tỉ đồng (chưa kể tiền hỗ trợ từ ngân sách thành phố). Trong khi đó, dự kiến ban đầu TP HCM vận động hỗ trợ khoảng 100 tỉ đồng.

Con số hơn 330 tỉ đồng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tự nguyện rất cao của người dân TP HCM.

Phong trào nhân dân hiến đất mở rộng hẻm cũng là một ví dụ điển hình. Theo đó, đã có hơn 170 ngàn hộ dân tham gia hiến đất mở rộng hẻm với số tiền hơn 10.700 tỉ đồng. Qua đó, giúp bộ mặt hẻm trở nên khang trang, từ đó thu hút các hoạt động buôn bán, phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Nguyễn Hồ Hải, đến nay, hơn 2.000 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 của TP HCM đều có mẹ đỡ đầu, với số tiền đã chăm lo gần 100 tỉ đồng. Điều này thể hiện truyền thống nghĩa tình, đoàn kết của nhân dân TP HCM.

Hay trong sự kiện Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân TP HCM đến Hội trường Thống Nhất để viếng rất đông, trong đó có nhiều người trẻ. Hình ảnh này đã thể hiện tình cảm của nhân dân TP HCM đối với Đảng và người đứng đầu của Đảng rất kính trọng và tin yêu.

Thực hiện các đột phá chiến lược Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao uy tín, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của Đảng bộ TP HCM. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo thật sự có phẩm chất, có năng lực, đoàn kết, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. TP HCM cũng quán triệt sâu sắc và quyết tâm thực hiện đột phá các chiến lược của Trung ương đã đề ra về thể chế, về tư duy xây dựng pháp luật. Tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao ý thức tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, tăng cường trách nhiệm quản trị tại địa phương. Tập trung cho việc lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP HCM với tinh thần chuẩn bị tốt nhất nội dung văn kiện và nhân sự đáp ứng yêu cầu cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, trọng tâm là triển khai cụ thể hóa các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...