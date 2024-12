Công an TP HCM triển khai hiệu quả nhiều mô hình tự quản

Ngày 18-12, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và công tác dân vận năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trị hội nghị.

Báo cáo tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết trong năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 17,34% so với cùng kỳ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Công an TP HCM đã xử lý 3.174 vụ với 7.975 đối tượng về ma túy, tăng 49,5% số vụ và 75,8% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2023; thu giữ 370 bánh heroin, 615 kg ma túy tổng hợp; 188 kg cần sa, 41 khẩu súng, 1.880 viên đạn quân dụng, 1 quả lựu đạn… Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, việc này cho thấy số đối tượng và số vụ phạm tội về ma túy tăng rất cao, đột biến.

Thiếu tướng Mai Hoàng cũng cho biết các đường dây tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, hoạt động có tính chất đặc biệt nghiêm trọng liên tỉnh, xuyên quốc gia sớm được triệt xóa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điển hình, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng tại hội nhóm kín "Phế liệu chiến tranh".

Công an TP HCM đã cử hơn 10 tổ công tác đồng loạt xác minh, trinh sát tại 26 tỉnh, thành phố có liên quan, thu giữ hơn 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn quân dụng và hàng ngàn linh kiện vũ khí. Đến nay đã khởi tố 71 bị can với tổng cộng 10 tội danh. Chuyên án này được Bộ Công an tặng thư khen.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt chuyên án liên quan 4 tiếp viên hàng không, đến nay Công an TP HCM đã triệt phá 500 đường dây tội phạm, băng nhóm, khởi tố trên 1.000 bị can, thu giữ 316 kg ma túy, 10 khẩu súng. Bước đầu chứng minh các đối tượng bắt giữ giao dịch, mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỉ đồng. Chuyên án này cũng được Bộ Công an, Thủ tướng tặng thư khen.

Bên cạnh đó, nhiều loại tội phạm được giải quyết hiệu quả, không còn diễn biến phức tạp. Điển hình như tội phạm cướp giật tài sản giảm 24,35%, hầu hết được khám phá nhanh chỉ sau vài giờ gây án. Qua đó xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân và bạn bè, khách du lịch khi đến thăm TP HCM.

"Những kết quả tích cực trên đến từ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân TP HCM đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" - Thiếu tướng Mai Hoàng khẳng định.

Trong năm 2024, Công an TP HCM đã triển khai nhiều mô hình tự quản. Trong đó có các chiến dịch phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự, phong trào xóa quảng cáo sai quy định...

Công an TP HCM cũng phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác để giải quyết các vấn đề nóng như tín dụng đen, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ an sinh xã hội. Một trong những thành công đáng chú ý là việc triệt phá các đường dây mua bán trẻ sơ sinh tại 32 tỉnh thành, giải cứu 84 trẻ em.

Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết trong thời gian tới, Đảng ủy Công an TP HCM tiếp tục đẩy mạnh các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh toàn dân, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm và sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phòng chống tội phạm.