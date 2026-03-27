Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Hoài Anh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 27-3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh. Với số phiếu tuyệt đối, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Mai Xuân Liêm, Lê Quang Hùng, Đầu Thanh Tùng và Cao Văn Cường tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2-5-1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh. Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Nguyễn Hoài Anh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bình Thuận, kinh qua nhiều vị trí công tác. Đến tháng 1-2021, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Đến tháng 3-2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Tháng 7-2025 ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 17-9-2025, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, ông Nguyễn Hoài Anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với 158.208 phiếu bầu, tương ứng 97,65%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo