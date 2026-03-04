Sau Bí thư Tỉnh ủy, Ninh Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 4-3, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 9, khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Ông Nguyễn Thanh Bình, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu tán thành tuyệt đối 100%, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-20230, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn do trước đó ông Tuấn đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ vinh dự được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm, trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Bình cam kết giữ gìn sự liêm chính, công tâm, minh bạch trong thực thi công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Tân Chủ tịch tỉnh Ninh Bình khẳng định bằng trí tuệ, trách nhiệm của mình sẽ dốc toàn lực góp phần cùng tập thể phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 3-3, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; điều động, chỉ định ông Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 2-3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1974, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị. Ông Bình từng giữ các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.



