Sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Tại đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Tỉnh ủy Hưng Yên. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 70 thành viên, Ban Thường vụ gồm 22 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục được chỉ định giữ chức giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Các Phó Bí thư gồm ông Trần Quốc Toản (Phó Bí thư thường trực), ông Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Nguyễn Khắc Thận (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

Phát biểu tại khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh Đại hội không chỉ đề ra những chủ trương lớn cho nhiệm kỳ 2025-2030 mà còn định hướng cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo. Mục tiêu là xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển phía Bắc, một tỉnh giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới trên cơ sở tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp là bước ngoặt chiến lược, tạo ra dư địa phát triển với quy mô và tiềm năng lớn. Đây là đòn bẩy mạnh mẽ để hình thành một vùng động lực mới, năng động và giàu bản sắc. Đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và trí tuệ sáng suốt của Trung ương, hướng tới nền hành chính hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã 15 lần về thăm Hưng Yên. Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao của Bác, đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối, anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để Đảng bộ và nhân dân tỉnh tiếp tục phấn đấu.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, giải pháp cho 5 năm tới.

Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc.