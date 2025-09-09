HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên

Văn Duẩn

(NLĐO) - Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Cà Mau, Hưng Yên xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược giai đoạn mới.

Ngày 9-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 1 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì, làm việc với đại diện Ban Thường vụ các Tỉnh ủy Cà Mau, Hưng Yên để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Nhìn chung văn kiện của các tỉnh đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn và không gian phát triển mới, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Cà Mau, Hưng Yên, đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới; đề nghị hai tỉnh tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp cơ sở sau sáp nhập; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững.

Bộ Chính trị cho ý kiến về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và Hưng Yên- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Ảnh: TTXVN

Đối với tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cần tập trung rà soát xây dựng chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp phù hợp; phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại; nông nghiệp sạch, sinh thái, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị tăng cao; phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; phát triển năng lượng sạch, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng Sông Hồng.

Với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Cà Mau cần tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, triển khai nhanh và khai thác hiệu quả cảng Hòn Khoai, xây dựng Cà Mau thành trung tâm logistics hàng hải quốc tế, cụm công nghiệp khí - điện - đạm, bên cạnh các thế mạnh về thủy hải sản để phát triển toàn diện.

Chủ tịch nước lưu ý hai Tỉnh ủy Hưng Yên và Cà Mau nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện, tổ chức tốt Đại hội.

    Thông báo