Ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5-12, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phiên chính thức.
Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã tiến hành hiệp thương và thống nhất cơ cấu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I gồm 116/119 ủy viên, còn khuyết 3 vị sẽ tiếp tục được bổ sung trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 7/9 thành viên, còn khuyết 2 vị.
Ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029, được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội cũng hiệp thương cử 6 phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới.
Đại hội đồng thời hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Các nội dung biểu quyết về nhân sự đều nhận được sự thống nhất cao của các đại biểu. Các đại biểu cũng 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 35 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ.
