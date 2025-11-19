HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chiều 19-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Phong được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Phong giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 1.

Trao quyết định cho ông Trần Phong

Ông Trần Phong giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ông Trần Phong được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Phong, SN 1974, quê quán xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, là thạc sĩ Kinh tế.

Ông Phong từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Từ tháng 10-2016 đến tháng 6-2020, ông Trần Phong làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh.

Tháng 7-2020, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Từ tháng 12-2020 đến 12-2024, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Từ tháng 12-2024 - 6-2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Từ 1-7-2025, ông Phong được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.

Khánh Hòa Chủ tịch UBND tỉnh phó bí thư trần phong
    Thông báo