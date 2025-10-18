Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra ngày 18-10 với 135 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường tham dự.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 1,1 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực xã hội hóa khác, phường đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà "Đại đoàn kết", trao hàng trăm suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, hỗ trợ vốn và phương tiện sinh kế, giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững theo chuẩn của thành phố, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn.

Đảng ủy - HĐND- UBND phường Phú Thuận tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất nhiều mục tiêu; đề ra 19 chỉ tiêu; 4 đề án, chương trình, công trình trọng điểm; 6 chương trình hành động cụ thể.

Trong đó, phấn đấu tổ chức ít nhất 5 cuộc giám sát chuyên đề/năm, tập trung vào những nội dung, vấn đề được người dân quan tâm, bức xúc; đảm bảo 100% kiến nghị của cử tri và nhân dân sau các cuộc giám sát, tiếp xúc được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời; lựa chọn, nhân rộng ít nhất 5 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu; hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trước thời hạn 1 năm.

Các đề án, chương trình, công trình trọng điểm gồm: Đề án "Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận các khu phố trong tình hình mới"; Đề án "Mặt trận Phú Thuận 4.0: Kết nối cộng đồng, Lắng nghe lòng dân"; Công trình "Sắc hoa nghĩa tình Phú Thuận"...

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận lần thứ I thành công tốt đẹp

Các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ…

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 59 thành viên. Trong đó, Ban Thường trực gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch. Ông Lê Văn Dừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận nhiệm kỳ mới.