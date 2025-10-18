Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận

Thanh Nga

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận lấn thứ I đã đề ra 19 chỉ tiêu, 4 công trình trọng điểm, 6 chương trình hành động cụ thể

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra ngày 18-10 với 135 đại biểu đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc của phường tham dự.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt hơn 1,1 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực xã hội hóa khác, phường đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà "Đại đoàn kết", trao hàng trăm suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, hỗ trợ vốn và phương tiện sinh kế, giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững theo chuẩn của thành phố, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn.

Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận - Ảnh 1.

Đảng ủy - HĐND- UBND phường Phú Thuận tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã thảo luận và thống nhất nhiều mục tiêu; đề ra 19 chỉ tiêu; 4 đề án, chương trình, công trình trọng điểm; 6 chương trình hành động cụ thể.

Trong đó, phấn đấu tổ chức ít nhất 5 cuộc giám sát chuyên đề/năm, tập trung vào những nội dung, vấn đề được người dân quan tâm, bức xúc; đảm bảo 100% kiến nghị của cử tri và nhân dân sau các cuộc giám sát, tiếp xúc được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời; lựa chọn, nhân rộng ít nhất 5 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu; hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 trước thời hạn 1 năm.

Các đề án, chương trình, công trình trọng điểm gồm: Đề án "Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận các khu phố trong tình hình mới"; Đề án "Mặt trận Phú Thuận 4.0: Kết nối cộng đồng, Lắng nghe lòng dân"; Công trình "Sắc hoa nghĩa tình Phú Thuận"...

Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận - Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận lần thứ I thành công tốt đẹp

Các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ…

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 59 thành viên. Trong đó, Ban Thường trực gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch. Ông Lê Văn Dừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận nhiệm kỳ mới.

Tin liên quan

Phường Phú Thuận, TP HCM: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc

Phường Phú Thuận, TP HCM: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc

(NLĐO)- 5 năm tới, phường Phú Thuận sẽ đẩy mạnh đô thị hóa, hiện đại hóa, hạ tầng đồng bộ; ưu tiên các lĩnh vực giao thông, thoát nước, y tế, môi trường...

Phường Phú Thuận: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội

(NLĐO)- Sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, UBND phường Phú Thuận tập trung kiện toàn nhân sự, đảm bảo hoạt động thông suốt.

đại hội đại biểu Nhân dân Phường Phú Thuận Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo