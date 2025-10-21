Tuyên dương 95 nữ công nhân viên chức lao động xuất sắc ngành cao su

Ngày 21-10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp cùng Công đoàn Cao su Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2025) và Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng “Nữ công nhân viên chức lao động xuất sắc” (CNVCLĐ) lần thứ III – năm 2025.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chụp ảnh chung vui cùng các nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, khẳng định: Trong 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch, biến đổi khí hậu và biến động thị trường, tập thể nữ CNVCLĐ toàn tập đoàn vẫn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của VRG.

Theo báo cáo sơ kết giai đoạn 2020–2025, nữ lao động chiếm 43% tổng nhân lực tập đoàn. Chị em không chỉ đảm đương công việc trên vườn cây, nhà máy mà còn tích cực tham gia nghiên cứu, quản lý, sản xuất công nghiệp và công tác đoàn thể.

Trong 5 năm qua, hơn 80.000 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gần 60.000 chị hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác mủ và hơn 42 tỉ đồng đã được chi trả các chế độ, phúc lợi dành cho nữ CNVCLĐ.

Song song đó, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” thu hút đông đảo nữ công nhân tham gia. Nhiều gương mặt tiêu biểu được tôn vinh như chị Lê Thị Thương (Công ty Cao su Phú Riềng), chị Nguyễn Thị Thanh Yến (Công ty CP Cao su Phước Hòa), chị Nguyễn Thị Tuyết (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng)…

Những người phụ nữ ấy không chỉ thành thạo nghề mà còn giữ vai trò trụ cột trong gia đình, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ cao su "Tự tin – bản lĩnh – sáng tạo – hạnh phúc".

"Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng của phụ nữ Cao su Việt Nam – lực lượng không thể thiếu trong quá trình phát triển của tập đoàn. Chúng tôi cam kết tiếp tục bảo đảm quyền lợi, nâng cao trình độ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các vị trí quản lý, nghiên cứu, chuyển đổi số và phát triển bền vững" - lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam nhấn mạnh.

Đại diện 95 nữ CNVCLĐ được tuyên dương, chị Lê Thị Thương, công nhân khai thác mủ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng xúc động nói: "Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự tri ân cho hàng ngàn nữ công nhân đang ngày đêm cần mẫn trên vườn cây. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng, giữ vững phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam – "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang", xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và đồng nghiệp"

Một số hình ảnh tại buổi Lễ tôn vinh nữ CNVCLĐ xuất sắc ngành cao su: